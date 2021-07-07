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На Камчатке спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26
На Камчатке спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26 - РИА Новости, 07.07.2021
На Камчатке спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26
Группировка спасателей, которая направляется на место крушения самолета Ан-26 в Тигильском районе Камчатки, изменила маршрут из-за плохой видимости, сообщили... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T00:19
2021-07-07T00:19
крушение ан-26 на камчатке
россия
ан-26
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Группировка спасателей, которая направляется на место крушения самолета Ан-26 в Тигильском районе Камчатки, изменила маршрут из-за плохой видимости, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Камчатскому краю.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли."С наступлением светлого времени суток принято решение продвигаться к месту происшествия другим маршрутом. Из-за сильного тумана на сопке возможности добраться через лес нет", - сказали в МЧС.Ночью добраться до места не удалось, из-за плохой видимости и сложности маршрута движение было приостановлено, уточнили в ведомстве."Спасатели направились к подножью сопки на квадроциклах, далее планируют идти пешком по прибрежной полосе. Вылет вертолёта Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков запланирован с учетом погодных условий", - добавили в МЧС.
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крушение ан-26 на камчатке, россия, ан-26, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, происшествия
На Камчатке спасатели не смогли добраться к месту крушения Ан-26
00:19 07.07.2021
 
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМесто крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / МЧС РФ
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На Камчатке спасатели не смогли через лес добраться к месту крушения самолета Ан-26

Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Группировка спасателей, которая направляется на место крушения самолета Ан-26 в Тигильском районе Камчатки, изменила маршрут из-за плохой видимости, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Камчатскому краю.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.
"С наступлением светлого времени суток принято решение продвигаться к месту происшествия другим маршрутом. Из-за сильного тумана на сопке возможности добраться через лес нет", - сказали в МЧС.
Ночью добраться до места не удалось, из-за плохой видимости и сложности маршрута движение было приостановлено, уточнили в ведомстве.
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"Спасатели направились к подножью сопки на квадроциклах, далее планируют идти пешком по прибрежной полосе. Вылет вертолёта Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России для проведения десантных спусков запланирован с учетом погодных условий", - добавили в МЧС.
 
Крушение Ан-26 на КамчаткеРоссияАн-26МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПроисшествия
 
 
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