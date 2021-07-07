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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/kovivak-1740269088.html
Разработчик оценил эффективность "КовиВака" против дельта-штамма
Разработчик оценил эффективность "КовиВака" против дельта-штамма - РИА Новости, 07.07.2021
Разработчик оценил эффективность "КовиВака" против дельта-штамма
Вакцина "КовиВак" показала эффективность в отношении штамма коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости генеральный директор Центра Чумакова, где была создана... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:48
2021-07-07T16:18
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вакцина "КовиВак" показала эффективность в отношении штамма коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости генеральный директор Центра Чумакова, где была создана эта вакцина, Айдар Ишмухаметов."Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "КовиВак" против (штамма) вируса "дельта", в сравнении с альфа-штаммом коронавируса", - сказал Ишмухаметов.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
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вакцина "ковивак", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, россия
Разработчик оценил эффективность "КовиВака" против дельта-штамма
14:48 07.07.2021 (обновлено: 16:18 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в Москве
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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В Центре Чумакова заявили, что вакцина "КовиВак" показала эффективность против дельта-штамма

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вакцина "КовиВак" показала эффективность в отношении штамма коронавируса "дельта", сообщил РИА Новости генеральный директор Центра Чумакова, где была создана эта вакцина, Айдар Ишмухаметов.
"Проведенные исследования показали сопоставимые результаты по иммунологической эффективности вакцины "КовиВак" против (штамма) вируса "дельта", в сравнении с альфа-штаммом коронавируса", - сказал Ишмухаметов.
Сотрудники лаборатории Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова во время получения и испытания компонентов для последующего производства вакцины от коронавируса Ковивак - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 08:00Наука
"КовиВак": особенности "классической" вакцины от COVID-19 Центра Чумакова
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
Вакцина "КовиВак", созданная в Центре Чумакова, – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссия
 
 
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