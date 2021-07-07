https://ria.ru/20210707/kosmos-1740201489.html

Рогозин ответил на опасения НАСА о столкновении космического мусора с МКС

Рогозин ответил на опасения НАСА о столкновении космического мусора с МКС - РИА Новости, 07.07.2021

Рогозин ответил на опасения НАСА о столкновении космического мусора с МКС

НАСА предупредило, что в четверг космический мусор может пройти в опасной близости от Международной космической станции (МКС), но "Роскосмос" не увидел в этом... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:06

2021-07-07T09:06

2021-07-07T10:43

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. НАСА предупредило, что в четверг космический мусор может пройти в опасной близости от Международной космической станции (МКС), но "Роскосмос" не увидел в этом угрозы, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.Американские специалисты прогнозируют сближение 8 июля примерно в 16:16 по московскому времени.По данным российских средств наблюдения, объект пройдет от МКС на расстоянии 4,584 километра.Если информация об угрозе подтвердится, орбиту станции скорректируют. Это, как отмечается на сайте "Роскосмоса", произойдет либо за 28, либо за шесть часов до предполагаемого события.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.

https://ria.ru/20210524/kosmos-1733641467.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса