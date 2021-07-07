https://ria.ru/20210707/kosmetika-1740193454.html
Исследование: россияне стали чаще выбирать отечественную косметику
Исследование: россияне стали чаще выбирать отечественную косметику - РИА Новости, 07.07.2021
Исследование: россияне стали чаще выбирать отечественную косметику
Россияне увеличили покупки отечественной косметики, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров "СберМаркет": так, по итогам второго... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T06:02
2021-07-07T06:02
2021-07-07T06:02
россия
сбермаркет
экономика
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне увеличили покупки отечественной косметики, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров "СберМаркет": так, по итогам второго квартала доля российской продукции в общих заказах косметики в сервисе составила уже 20%."По итогам второго квартала 2021 года спрос на российские косметические средства вырос на 54% в денежном выражении, на 71% - в заказах, в сравнении с первым кварталом 2021 года", - сообщили в компании. При этом рост продаж всей косметики в ритейлерах в апреле-июне составил 18% в выручке и 60% в заказах по сравнению с январем-мартом.В результате по итогам второго квартала доля российских косметических товаров в общих заказах косметики в "СберМаркете" составила 20% против 10% в первом квартале. В целом оборот от продажи косметических средств в "СберМаркете" в России по итогам второго квартала составил почти 360 миллионов рублей.Среди российских косметических товаров пользователи сервиса чаще всего выбирали крем для рук, ватные диски, скраб для тела, крем-мыло, расслабляющую соль для ванн, матирующие салфетки для лица и лосьон-тоник для лица и шеи.В пресс-службе "СберМаркета" отметили, что высокий спрос на российскую косметику связан с привлекательной ценой в сочетании с высоким качеством отечественной продукции. "Кремы стали особенно востребованы в период COVID-19, когда людям приходится часто обрабатывать руки антисептиком, высушивающим кожу"", - добавили в компании.
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россия, сбермаркет, экономика
Исследование: россияне стали чаще выбирать отечественную косметику
Исследование: россияне стали чаще выбирать отечественную косметику
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Россияне увеличили покупки отечественной косметики, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров "СберМаркет
": так, по итогам второго квартала доля российской продукции в общих заказах косметики в сервисе составила уже 20%.
"По итогам второго квартала 2021 года спрос на российские косметические средства вырос на 54% в денежном выражении, на 71% - в заказах, в сравнении с первым кварталом 2021 года", - сообщили в компании. При этом рост продаж всей косметики в ритейлерах в апреле-июне составил 18% в выручке и 60% в заказах по сравнению с январем-мартом.
В результате по итогам второго квартала доля российских косметических товаров в общих заказах косметики в "СберМаркете" составила 20% против 10% в первом квартале. В целом оборот от продажи косметических средств в "СберМаркете" в России
по итогам второго квартала составил почти 360 миллионов рублей.
Среди российских косметических товаров пользователи сервиса чаще всего выбирали крем для рук, ватные диски, скраб для тела, крем-мыло, расслабляющую соль для ванн, матирующие салфетки для лица и лосьон-тоник для лица и шеи.
В пресс-службе "СберМаркета" отметили, что высокий спрос на российскую косметику связан с привлекательной ценой в сочетании с высоким качеством отечественной продукции. "Кремы стали особенно востребованы в период COVID-19, когда людям приходится часто обрабатывать руки антисептиком, высушивающим кожу"", - добавили в компании.