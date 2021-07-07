https://ria.ru/20210707/kosmetika-1740193454.html

Исследование: россияне стали чаще выбирать отечественную косметику

Исследование: россияне стали чаще выбирать отечественную косметику - РИА Новости, 07.07.2021

Исследование: россияне стали чаще выбирать отечественную косметику

Россияне увеличили покупки отечественной косметики, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров "СберМаркет": так, по итогам второго... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T06:02

2021-07-07T06:02

2021-07-07T06:02

россия

сбермаркет

экономика

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне увеличили покупки отечественной косметики, сообщили РИА Новости в онлайн-сервисе доставки продуктов и товаров "СберМаркет": так, по итогам второго квартала доля российской продукции в общих заказах косметики в сервисе составила уже 20%."По итогам второго квартала 2021 года спрос на российские косметические средства вырос на 54% в денежном выражении, на 71% - в заказах, в сравнении с первым кварталом 2021 года", - сообщили в компании. При этом рост продаж всей косметики в ритейлерах в апреле-июне составил 18% в выручке и 60% в заказах по сравнению с январем-мартом.В результате по итогам второго квартала доля российских косметических товаров в общих заказах косметики в "СберМаркете" составила 20% против 10% в первом квартале. В целом оборот от продажи косметических средств в "СберМаркете" в России по итогам второго квартала составил почти 360 миллионов рублей.Среди российских косметических товаров пользователи сервиса чаще всего выбирали крем для рук, ватные диски, скраб для тела, крем-мыло, расслабляющую соль для ванн, матирующие салфетки для лица и лосьон-тоник для лица и шеи.В пресс-службе "СберМаркета" отметили, что высокий спрос на российскую косметику связан с привлекательной ценой в сочетании с высоким качеством отечественной продукции. "Кремы стали особенно востребованы в период COVID-19, когда людям приходится часто обрабатывать руки антисептиком, высушивающим кожу"", - добавили в компании.

https://ria.ru/20210628/sovety-1738845968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сбермаркет, экономика