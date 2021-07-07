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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740325650.html
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в сентябре
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в сентябре - РИА Новости, 07.07.2021
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в сентябре
Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в августе–сентябре в России может возрасти заболеваемость ковидом, а стабилизировать ситуацию удастся только к... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:37
2021-07-07T18:37
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
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россия
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здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в августе–сентябре в России может возрасти заболеваемость ковидом, а стабилизировать ситуацию удастся только к декабрю."Мы в конце августа, в сентябре можем увидеть рост заболеваемости. В сентябре, во всяком случае, уж точно, потому что миграционные потоки будут таковы, что все вернутся в мегаполисы, а вернутся, люди ведь уехали непривитые на дачи, они не сделали прививки, они вернутся сюда неготовыми к встрече с этой эпидемией", – сказал Тимаков на пресс-конференции.Стабилизация процесса перед этим всплеском, по прогнозу эксперта, продлится две-три недели."При условии сохраняющихся темпов вакцинации (рост заболеваемости) будет простабилизирован в декабре. Но постоянное количество инфицированных больных мы все равно с вами будем иметь до следующего года однозначно", – добавил Тимаков.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Инфекционист спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в сентябре
18:37 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Инфекционист Тимаков спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в России в августе-сентябре

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что в августе–сентябре в России может возрасти заболеваемость ковидом, а стабилизировать ситуацию удастся только к декабрю.
"Мы в конце августа, в сентябре можем увидеть рост заболеваемости. В сентябре, во всяком случае, уж точно, потому что миграционные потоки будут таковы, что все вернутся в мегаполисы, а вернутся, люди ведь уехали непривитые на дачи, они не сделали прививки, они вернутся сюда неготовыми к встрече с этой эпидемией", – сказал Тимаков на пресс-конференции.
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Вчера, 13:56Распространение коронавируса
Стабилизация процесса перед этим всплеском, по прогнозу эксперта, продлится две-три недели.
"При условии сохраняющихся темпов вакцинации (рост заболеваемости) будет простабилизирован в декабре. Но постоянное количество инфицированных больных мы все равно с вами будем иметь до следующего года однозначно", – добавил Тимаков.
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