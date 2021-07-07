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Инфекционист рассказал о коварной особенности индийского штамма
Инфекционист рассказал о коварной особенности индийского штамма - РИА Новости, 07.07.2021
Инфекционист рассказал о коварной особенности индийского штамма
Индийский штамм коронавируса обладает важной особенностью: после видимого периода благополучия на 7-8 день улучшения самочувствия человек может попасть в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:58
2021-07-07T17:58
2021-07-07T18:03
евгений тимаков
россия
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Индийский штамм коронавируса обладает важной особенностью: после видимого периода благополучия на 7-8 день улучшения самочувствия человек может попасть в больницу, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков."Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7-8 день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры", - рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.Организм, по словам специалиста, зачастую не воспринимает индийский штамм как настоящую инфекцию и иммунитет вовремя не реагирует.
https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739049618.html
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евгений тимаков, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Инфекционист рассказал о коварной особенности индийского штамма
17:58 07.07.2021 (обновлено: 18:03 07.07.2021)
Инфекционист Евгений Тимаков рассказал о характерной особенности индийского штамма коронавируса