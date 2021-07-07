https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740316920.html

Инфекционист рассказал о коварной особенности индийского штамма

Инфекционист рассказал о коварной особенности индийского штамма - РИА Новости, 07.07.2021

Инфекционист рассказал о коварной особенности индийского штамма

Индийский штамм коронавируса обладает важной особенностью: после видимого периода благополучия на 7-8 день улучшения самочувствия человек может попасть в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:58

2021-07-07T17:58

2021-07-07T18:03

евгений тимаков

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Индийский штамм коронавируса обладает важной особенностью: после видимого периода благополучия на 7-8 день улучшения самочувствия человек может попасть в больницу, сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков."Мы понимаем, что если упущена ситуация в начале заболевания и человек не получил стартовой терапии, то есть большой риск, что он может попасть в больницу после видимого периода благополучия, на 7-8 день после начала болезни, так как индийский штамм обходит наши иммунные барьеры", - рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.Организм, по словам специалиста, зачастую не воспринимает индийский штамм как настоящую инфекцию и иммунитет вовремя не реагирует.

https://ria.ru/20210629/vaktsina-1739049618.html

россия

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2021

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евгений тимаков, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество