https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740312387.html

Инфекционист сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз

Инфекционист сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз - РИА Новости, 07.07.2021

Инфекционист сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз

В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, причем заболевание в таком случае может протекать тяжелее, чем прежде, заявил инфекционист,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:41

2021-07-07T17:41

2021-07-07T19:59

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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общество

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, причем заболевание в таком случае может протекать тяжелее, чем прежде, заявил инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.Тимаков указал на особенность индийского штамма (дельта), с которым связывают третью волную заболеваемости в стране. По его словам, на седьмой-восьмой день после заражения состояние человека может ухудшиться вплоть до необходимости в госпитализации.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм. Тем не менее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740288592.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество