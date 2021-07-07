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Инфекционист сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз
Инфекционист сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз - РИА Новости, 07.07.2021
Инфекционист сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз
В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, причем заболевание в таком случае может протекать тяжелее, чем прежде, заявил инфекционист,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:41
2021-07-07T19:59
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, причем заболевание в таком случае может протекать тяжелее, чем прежде, заявил инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.Тимаков указал на особенность индийского штамма (дельта), с которым связывают третью волную заболеваемости в стране. По его словам, на седьмой-восьмой день после заражения состояние человека может ухудшиться вплоть до необходимости в госпитализации.Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм. Тем не менее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
Инфекционист сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз
17:41 07.07.2021 (обновлено: 19:59 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инфекционист Евгений Тимаков сообщил о случаях заражения коронавирусом в третий раз

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В мире фиксируются случаи заражения коронавирусом в третий раз, причем заболевание в таком случае может протекать тяжелее, чем прежде, заявил инфекционист, главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.
"То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", — рассказал медик на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.
Тимаков указал на особенность индийского штамма (дельта), с которым связывают третью волную заболеваемости в стране. По его словам, на седьмой-восьмой день после заражения состояние человека может ухудшиться вплоть до необходимости в госпитализации.
Всемирная организация здравоохранения внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список "вызывающих озабоченность": альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать. Недавно стало известно о появлении варианта дельта-плюс.
Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что почти у 90 процентов заболевших COVID-19 в Москве обнаружен именно индийский штамм. Тем не менее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что запас антител, который дает вакцинация "Спутником V", достаточно высокий, чтобы защищать от всех известных на сегодняшний день вариантов коронавируса SARS-CoV-2.
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