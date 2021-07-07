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Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:17
2021-07-07T16:17
2021-07-07T16:35
здоровье - общество
владимир путин
коронавирус covid-19
коронавирусы
татьяна голикова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился."Это (показатель заболеваемости - ред.) на 17% больше, чем на прошлой неделе. Однако темп прироста неделя к неделе несколько замедлился, предыдущие недели заболеваемость прирастала на 24,2%", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.
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здоровье - общество, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, коронавирус в россии, россия
Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась
16:17 07.07.2021 (обновлено: 16:35 07.07.2021)
Голикова заявила, что что заболеваемость COVID-19 в России несколько замедлилась