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Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась

Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась - РИА Новости, 07.07.2021

Голикова заявила, что заболеваемость COVID-19 в России снизилась

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:17

2021-07-07T16:17

2021-07-07T16:35

здоровье - общество

владимир путин

коронавирус covid-19

коронавирусы

татьяна голикова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в России несколько замедлился."Это (показатель заболеваемости - ред.) на 17% больше, чем на прошлой неделе. Однако темп прироста неделя к неделе несколько замедлился, предыдущие недели заболеваемость прирастала на 24,2%", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье - общество, владимир путин, коронавирус covid-19, коронавирусы, татьяна голикова, коронавирус в россии, россия