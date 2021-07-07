Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:16 07.07.2021 (обновлено: 16:39 07.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Вице-премьер Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 82 регионах России заболеваемость коронавирусом растет.
"В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторое снижение мы видим только в Москве", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России
"В 69 регионах сейчас запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, оказание услуг общественного питания с 23 (часов) до шести утра, и за последние три недели такой запрет введен вновь в 14 регионах страны. Не запрещены сегодня массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах. В отдельных из них мы видим, что заболеваемость (COVID-19) за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Среди последних регионов вице-премьер, в частности, назвала Карелию и Забайкальский край.
По ее словам, в 66 субъектах Федерации сохраняются ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. За последние три недели этот режим вновь ввели пять регионов, в том числе Москва и Московская область. В 19 регионах такой запрет снят, и в семи из них наблюдается превышение среднероссийских показателей по заболеваемости коронавирусом.