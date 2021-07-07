Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740286020.html
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах - РИА Новости, 07.07.2021
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 82 регионах России заболеваемость коронавирусом растет. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:16
2021-07-07T16:39
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738264214_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4e334edacd56531345a6c45e721685b3.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 82 регионах России заболеваемость коронавирусом растет."В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторое снижение мы видим только в Москве", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России"В 69 регионах сейчас запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, оказание услуг общественного питания с 23 (часов) до шести утра, и за последние три недели такой запрет введен вновь в 14 регионах страны. Не запрещены сегодня массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах. В отдельных из них мы видим, что заболеваемость (COVID-19) за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Среди последних регионов вице-премьер, в частности, назвала Карелию и Забайкальский край.По ее словам, в 66 субъектах Федерации сохраняются ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. За последние три недели этот режим вновь ввели пять регионов, в том числе Москва и Московская область. В 19 регионах такой запрет снят, и в семи из них наблюдается превышение среднероссийских показателей по заболеваемости коронавирусом.
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740244839.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738264214_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1d168157a85830cb8ee159b07ab5c974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:16 07.07.2021 (обновлено: 16:39 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Вице-премьер Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в 82 регионах России заболеваемость коронавирусом растет.
"В 82 регионах страны заболеваемость растет, но некоторое снижение мы видим только в Москве", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства России
"В 69 регионах сейчас запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия, оказание услуг общественного питания с 23 (часов) до шести утра, и за последние три недели такой запрет введен вновь в 14 регионах страны. Не запрещены сегодня массовые мероприятия и работа общепита в ночное время в 16 регионах. В отдельных из них мы видим, что заболеваемость (COVID-19) за последнюю неделю превышает среднероссийский уровень", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Среди последних регионов вице-премьер, в частности, назвала Карелию и Забайкальский край.
По ее словам, в 66 субъектах Федерации сохраняются ограничительные мероприятия для лиц старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. За последние три недели этот режим вновь ввели пять регионов, в том числе Москва и Московская область. В 19 регионах такой запрет снят, и в семи из них наблюдается превышение среднероссийских показателей по заболеваемости коронавирусом.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со студентами - молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS в Томске - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 12:57Распространение коронавируса
Мишустин рекомендовал регионам ограничить проведение массовых мероприятий
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
05:02Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лента новостейМолния