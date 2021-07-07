https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740232017.html

В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100%

В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100% - РИА Новости, 07.07.2021

В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100%

Больница №52 в Москве заполнена на 87% больными коронавирусом, реанимационные койки на 100%, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:54

2021-07-07T11:54

2021-07-07T11:54

распространение коронавируса

марьяна лысенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больница №52 в Москве заполнена на 87% больными коронавирусом, реанимационные койки на 100%, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко."Мы сейчас опять в эпицентре борьбы, полностью развернут весь коечный фонд больницы на работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Мы заполнены сегодня на 87%, но реанимационные койки заполнены на 100% с перегрузом", - сказала Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она также рассказала, что новый штамм коронавируса сместился на более молодое поколение, и средний возраст пациентов, которые проходят лечение в больнице №52, составляет 51 год.

https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740226666.html

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