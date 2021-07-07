https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740232017.html
В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100%
В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100% - РИА Новости, 07.07.2021
В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100%
Больница №52 в Москве заполнена на 87% больными коронавирусом, реанимационные койки на 100%, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:54
2021-07-07T11:54
2021-07-07T11:54
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марьяна лысенко
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больница №52 в Москве заполнена на 87% больными коронавирусом, реанимационные койки на 100%, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко."Мы сейчас опять в эпицентре борьбы, полностью развернут весь коечный фонд больницы на работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Мы заполнены сегодня на 87%, но реанимационные койки заполнены на 100% с перегрузом", - сказала Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она также рассказала, что новый штамм коронавируса сместился на более молодое поколение, и средний возраст пациентов, которые проходят лечение в больнице №52, составляет 51 год.
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марьяна лысенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100%
Больница №52 в Москве на 87% заполнена больными COVID-19, реанимационные койки заняты на 100%