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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740232017.html
В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100%
В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100% - РИА Новости, 07.07.2021
В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100%
Больница №52 в Москве заполнена на 87% больными коронавирусом, реанимационные койки на 100%, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:54
2021-07-07T11:54
распространение коронавируса
марьяна лысенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больница №52 в Москве заполнена на 87% больными коронавирусом, реанимационные койки на 100%, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко."Мы сейчас опять в эпицентре борьбы, полностью развернут весь коечный фонд больницы на работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Мы заполнены сегодня на 87%, но реанимационные койки заполнены на 100% с перегрузом", - сказала Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".Она также рассказала, что новый штамм коронавируса сместился на более молодое поколение, и средний возраст пациентов, которые проходят лечение в больнице №52, составляет 51 год.
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740226666.html
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марьяна лысенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
В больнице №52 в Москве реанимационные койки заняты на 100%
11:54 07.07.2021
 
© РИА НовостиВрачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Врачи у аппарата УЗИ в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости

Больница №52 в Москве на 87% заполнена больными COVID-19, реанимационные койки заняты на 100%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Больница №52 в Москве заполнена на 87% больными коронавирусом, реанимационные койки на 100%, сообщила главврач медучреждения Марьяна Лысенко.
"Мы сейчас опять в эпицентре борьбы, полностью развернут весь коечный фонд больницы на работу с пациентами с коронавирусной инфекцией. Мы заполнены сегодня на 87%, но реанимационные койки заполнены на 100% с перегрузом", - сказала Лысенко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Она также рассказала, что новый штамм коронавируса сместился на более молодое поколение, и средний возраст пациентов, которые проходят лечение в больнице №52, составляет 51 год.
Медицинские работники в герметичном шлюзе в коридоре заразной зоны в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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