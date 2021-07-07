https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740224561.html

В России за сутки умерли 725 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 725 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

В России за сутки умерли 725 пациентов с COVID-19

За сутки в России умерли 725 человек с COVID-19, за все время - 140 041, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:17

2021-07-07T11:17

2021-07-07T11:17

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

москва

иркутская область

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 725 человек с COVID-19, за все время - 140 041, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 725 смертей... За весь период по России умерло 140 041 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 107 человек, в Москве - 104, в Иркутской области - 31.

https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740221381.html

россия

москва

иркутская область

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2021

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