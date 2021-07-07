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В России за сутки умерли 725 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 725 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
В России за сутки умерли 725 пациентов с COVID-19
За сутки в России умерли 725 человек с COVID-19, за все время - 140 041, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:17
2021-07-07T11:17
2021-07-07T11:17
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 725 человек с COVID-19, за все время - 140 041, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 725 смертей... За весь период по России умерло 140 041 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге скончались 107 человек, в Москве - 104, в Иркутской области - 31.
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В России за сутки умерли 725 пациентов с COVID-19
В оперштабе сообщили, что в России за сутки умерли 725 пациентов с COVID-19