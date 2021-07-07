https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740222864.html
В России за сутки выписали 20 067 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 20 067 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
В России за сутки выписали 20 067 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 20 067 человек после COVID-19, всего выздоровели 5 121 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:08
2021-07-07T11:08
2021-07-07T11:08
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 067 человек после COVID-19, всего выздоровели 5 121 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 067 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 121 919", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 6488 человек, в Санкт-Петербурге - 2945, в Подмосковье - 2015.
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740221601.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество
В России за сутки выписали 20 067 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 20 067 переболевших COVID-19, сообщили в оперштабе