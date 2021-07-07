https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740222864.html

В России за сутки выписали 20 067 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 20 067 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

В России за сутки выписали 20 067 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 20 067 человек после COVID-19, всего выздоровели 5 121 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:08

2021-07-07T11:08

2021-07-07T11:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 20 067 человек после COVID-19, всего выздоровели 5 121 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 067 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 121 919", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 6488 человек, в Санкт-Петербурге - 2945, в Подмосковье - 2015.

https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740221601.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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