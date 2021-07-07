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В Москве выявили 5621 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 5621 новый случай заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.07.2021

В Москве выявили 5621 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:03

2021-07-07T11:03

2021-07-07T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва – 5621, 2. Московская область – 2531, 3. Санкт-Петербург – 1906", – говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области – 24, Чукотском автономном округе – 14, Ненецком автономном округе – 12.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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