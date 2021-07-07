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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740221381.html
В России выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.07.2021
В России выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 23 962, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:02
2021-07-07T13:04
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 23 962, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне зафиксировали 23 378 заболевших. Темп прироста составил 0,42%. Клинических проявлений не было у 2938 человек (12,3%). Выписались после лечения 20 067 пациентов, скончались — 725 (днем ранее — 737).Больше всего инфицированных выявили в Москве (5621), Подмосковье (2531), Санкт-Петербурге (1906), Нижегородской (477) и Воронежской (388) областях, Красноярском (362) и Пермском (352) краях, Свердловской области (345) и Крыму (335).Меньше всего — в Магаданской области (24), Чукотском автономном округе (14), Ненецком автономном округе (12).За все время в России зарегистрировали 5 682 634 случая COVID-19. Вылечились 5 121 919, не удалось спасти 140 041.В мире, по данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти 183,9 миллиона инфицированных. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их уже более 184 миллионов. Умерли четыре миллиона заболевших.США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены коронавирусу. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
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университет джонса хопкинса, франция, италия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество
В России выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом
11:02 07.07.2021 (обновлено: 13:04 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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В России за сутки выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 23 962, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Накануне зафиксировали 23 378 заболевших. Темп прироста составил 0,42%. Клинических проявлений не было у 2938 человек (12,3%). Выписались после лечения 20 067 пациентов, скончались — 725 (днем ранее — 737).
Больше всего инфицированных выявили в Москве (5621), Подмосковье (2531), Санкт-Петербурге (1906), Нижегородской (477) и Воронежской (388) областях, Красноярском (362) и Пермском (352) краях, Свердловской области (345) и Крыму (335).
Меньше всего — в Магаданской области (24), Чукотском автономном округе (14), Ненецком автономном округе (12).
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За все время в России зарегистрировали 5 682 634 случая COVID-19. Вылечились 5 121 919, не удалось спасти 140 041.
В мире, по данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти 183,9 миллиона инфицированных. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их уже более 184 миллионов. Умерли четыре миллиона заболевших.
США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены коронавирусу. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.
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