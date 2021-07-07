https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740221381.html

В России выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 07.07.2021

В России выявили 23 962 новых случая заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 23 962, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:02

2021-07-07T11:02

2021-07-07T13:04

университет джонса хопкинса

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России за сутки возросло на 23 962, рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Накануне зафиксировали 23 378 заболевших. Темп прироста составил 0,42%. Клинических проявлений не было у 2938 человек (12,3%). Выписались после лечения 20 067 пациентов, скончались — 725 (днем ранее — 737).Больше всего инфицированных выявили в Москве (5621), Подмосковье (2531), Санкт-Петербурге (1906), Нижегородской (477) и Воронежской (388) областях, Красноярском (362) и Пермском (352) краях, Свердловской области (345) и Крыму (335).Меньше всего — в Магаданской области (24), Чукотском автономном округе (14), Ненецком автономном округе (12).За все время в России зарегистрировали 5 682 634 случая COVID-19. Вылечились 5 121 919, не удалось спасти 140 041.В мире, по данным ВОЗ, в мире зафиксировали почти 183,9 миллиона инфицированных. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, их уже более 184 миллионов. Умерли четыре миллиона заболевших.США, Индия, Бразилия и Франция оказались наиболее подвержены коронавирусу. Россия находится на пятой строчке списка, за ней следуют Турция, Великобритания, Аргентина, Колумбия и Италия.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740060487.html

франция

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, франция, италия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, общество