https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740195310.html

Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19

Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19

Лаос глубоко благодарен России за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в среду во Вьентьяне глава внешнеполитического... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:18

2021-07-07T07:18

2021-07-07T08:16

распространение коронавируса

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лаос

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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл – РИА Новости. Лаос глубоко благодарен России за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в среду во Вьентьяне глава внешнеполитического ведомства Лаоса Салёнсай Коммасит на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Все страны мира, и Лаос в том числе, столкнулись со вспышкой COVID-19. В этом контексте я хочу выразить глубокую благодарность лаосского народа и правительства Лаоса за постоянную поддержку со стороны России: за предоставление медицинского оборудования и медикаментов, включая вакцины от коронавирусной инфекции, необходимые нам для сдерживания пандемии COVID-19 в нашей стране", - заявил глава МИД Лаосской Народно-Демократической Республики.Коммасит также подчеркнул признательность Лаоса России за многолетнюю постоянную поддержку, помощь и сотрудничество во многих сферах деятельности.Рассказывая журналистам о переговорах с Лавровым, глава МИД Лаоса отметил, что стороны договорились о продолжении политического сотрудничества и консультаций по важнейшим вопросам международной повестки, взаимных визитах на всех уровнях, а также дальнейшем расширении контактов между народами двух стран и торгово-экономического сотрудничества между Лаосом и Россией."Лаосская сторона также поощряет увеличение (российских) инвестиций и дальнейшее увеличение объемов двусторонней торговли", - сказал министр иностранных дел Лаоса."В целом, я удовлетворен и счастлив результатами наших сегодняшних переговоров, которые могут стать краеугольным камнем расширения и углубления двусторонних отношений между нашими странами в ближайшие годы", - добавил он.Коммасит также выразил благодарность Лаврову и российской делегации за визит в Лаос в трудное для всех время, в обстановке пандемии."Это истинное проявление настоящей дружбы и взаимного доверия между нашими двумя странами", - заявил глава МИД Лаоса.

https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740194955.html

https://ria.ru/20210304/vaktsina-1599981680.html

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коронавирус covid-19, россия, лаос, в мире