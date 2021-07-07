https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740195310.html
Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
Лаос глубоко благодарен России за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в среду во Вьентьяне глава внешнеполитического... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T07:18
2021-07-07T07:18
2021-07-07T08:16
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл – РИА Новости. Лаос глубоко благодарен России за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в среду во Вьентьяне глава внешнеполитического ведомства Лаоса Салёнсай Коммасит на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Все страны мира, и Лаос в том числе, столкнулись со вспышкой COVID-19. В этом контексте я хочу выразить глубокую благодарность лаосского народа и правительства Лаоса за постоянную поддержку со стороны России: за предоставление медицинского оборудования и медикаментов, включая вакцины от коронавирусной инфекции, необходимые нам для сдерживания пандемии COVID-19 в нашей стране", - заявил глава МИД Лаосской Народно-Демократической Республики.Коммасит также подчеркнул признательность Лаоса России за многолетнюю постоянную поддержку, помощь и сотрудничество во многих сферах деятельности.Рассказывая журналистам о переговорах с Лавровым, глава МИД Лаоса отметил, что стороны договорились о продолжении политического сотрудничества и консультаций по важнейшим вопросам международной повестки, взаимных визитах на всех уровнях, а также дальнейшем расширении контактов между народами двух стран и торгово-экономического сотрудничества между Лаосом и Россией."Лаосская сторона также поощряет увеличение (российских) инвестиций и дальнейшее увеличение объемов двусторонней торговли", - сказал министр иностранных дел Лаоса."В целом, я удовлетворен и счастлив результатами наших сегодняшних переговоров, которые могут стать краеугольным камнем расширения и углубления двусторонних отношений между нашими странами в ближайшие годы", - добавил он.Коммасит также выразил благодарность Лаврову и российской делегации за визит в Лаос в трудное для всех время, в обстановке пандемии."Это истинное проявление настоящей дружбы и взаимного доверия между нашими двумя странами", - заявил глава МИД Лаоса.
https://ria.ru/20210707/koronavirus-1740194955.html
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коронавирус covid-19, россия, лаос, в мире
Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
07:18 07.07.2021 (обновлено: 08:16 07.07.2021)
Лаос благодарен России за помощь в борьбе с пандемией COVID-19
ВЬЕНТЬЯН, 7 июл – РИА Новости. Лаос
глубоко благодарен России
за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, заявил в среду во Вьентьяне
глава внешнеполитического ведомства Лаоса Салёнсай Коммасит на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Все страны мира, и Лаос в том числе, столкнулись со вспышкой COVID-19. В этом контексте я хочу выразить глубокую благодарность лаосского народа и правительства Лаоса за постоянную поддержку со стороны России: за предоставление медицинского оборудования и медикаментов, включая вакцины от коронавирусной инфекции, необходимые нам для сдерживания пандемии COVID-19 в нашей стране", - заявил глава МИД Лаосской Народно-Демократической Республики.
Коммасит также подчеркнул признательность Лаоса России за многолетнюю постоянную поддержку, помощь и сотрудничество во многих сферах деятельности.
"От имени лаосского правительства и лаосского народа я хотел бы выразить сердечную признательность и глубокую благодарность российскому правительству и народу России за продолжающуюся ценную поддержку и помощь на многих фронтах, и в первую очередь в сфере развития человеческих ресурсов в прошлом и настоящем, равно как и в сфере обороны, гуманитарного разминирования и здравоохранения", - сказал он, добавив, что Лаос высоко ценит многолетние близкие дружественные отношения с Россией.
Рассказывая журналистам о переговорах с Лавровым, глава МИД Лаоса отметил, что стороны договорились о продолжении политического сотрудничества и консультаций по важнейшим вопросам международной повестки, взаимных визитах на всех уровнях, а также дальнейшем расширении контактов между народами двух стран и торгово-экономического сотрудничества между Лаосом и Россией.
"Лаосская сторона также поощряет увеличение (российских) инвестиций и дальнейшее увеличение объемов двусторонней торговли", - сказал министр иностранных дел Лаоса.
"В целом, я удовлетворен и счастлив результатами наших сегодняшних переговоров, которые могут стать краеугольным камнем расширения и углубления двусторонних отношений между нашими странами в ближайшие годы", - добавил он.
Коммасит также выразил благодарность Лаврову и российской делегации за визит в Лаос в трудное для всех время, в обстановке пандемии.
"Это истинное проявление настоящей дружбы и взаимного доверия между нашими двумя странами", - заявил глава МИД Лаоса.