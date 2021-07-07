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Эксперт назвал четвертую волну COVID-19 в Европе неизбежной
Эксперт назвал четвертую волну COVID-19 в Европе неизбежной - РИА Новости, 07.07.2021
Эксперт назвал четвертую волну COVID-19 в Европе неизбежной
Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, ее, вероятно, следует ожидать осенью, при этом она будет не такой сильной, как предыдущие, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T03:12
2021-07-07T05:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
европа
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, ее, вероятно, следует ожидать осенью, при этом она будет не такой сильной, как предыдущие, заявил РИА Новости профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala).Как отметил собеседник агентства, число случаев заражения существенно растет из-за штамма коронавируса "дельта", причем против вариантов "дельта" и "дельта плюс" вакцины оказываются значительно менее эффективны."Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне 3 тысяч", - отметил эксперт.По его словам, необходимо больше данных о штамме "дельта" и его передаче. Кроме того, не следует упускать из виду и аспект лечения коронавирусной инфекции. В этой связи он отметил, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это средство может оказаться очень эффективным."В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно", - считает собеседник РИА Новости.Гала не исключил, что "мы приближаемся к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация". Можно ожидать четвертую волну коронавируса, "но гораздо менее сильную, чем предыдущие", подчеркнул эксперт.Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740060487.html
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коронавирус covid-19, европа, в мире
Эксперт назвал четвертую волну COVID-19 в Европе неизбежной
03:12 07.07.2021 (обновлено: 05:11 07.07.2021)
 
© KAUST/Nanographics 3D-модель коронавируса
3D-модель коронавируса
© KAUST/Nanographics

Бельгийский эксперт считает, что четвертая волна COVID-19 в Европе неизбежна

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, ее, вероятно, следует ожидать осенью, при этом она будет не такой сильной, как предыдущие, заявил РИА Новости профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala).
Как отметил собеседник агентства, число случаев заражения существенно растет из-за штамма коронавируса "дельта", причем против вариантов "дельта" и "дельта плюс" вакцины оказываются значительно менее эффективны.
"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне 3 тысяч", - отметил эксперт.
"Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас", - сказал Гала.
По его словам, необходимо больше данных о штамме "дельта" и его передаче. Кроме того, не следует упускать из виду и аспект лечения коронавирусной инфекции. В этой связи он отметил, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это средство может оказаться очень эффективным.
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"В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно", - считает собеседник РИА Новости.
Гала не исключил, что "мы приближаемся к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация". Можно ожидать четвертую волну коронавируса, "но гораздо менее сильную, чем предыдущие", подчеркнул эксперт.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые был выявлен в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида - B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3, отличающихся несколькими мутациями в спайковом белке и распространенностью в разных странах. Штамм "дельта" в последнее время был найден во множестве стран и, по мнению индийских врачей, мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
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