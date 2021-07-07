https://ria.ru/20210707/korabli-1740238273.html

В Кремле пообещали ответить на попытки нарушить российскую границу

В Кремле пообещали ответить на попытки нарушить российскую границу - РИА Новости, 07.07.2021

В Кремле пообещали ответить на попытки нарушить российскую границу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба об инциденте с эсминцем Defender. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:25

2021-07-07T12:25

2021-07-07T15:20

инцидент с британским эсминцем у крыма

доминик рааб

россия

дмитрий песков

великобритания

москва

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Доминика Рааба об инциденте с эсминцем Defender.Ранее британский министр, говоря о событиях у мыса Фиолент, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины"."Нет, консультации не ведутся, сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможных контактах после инцидента между Москвой и Лондоном.Он добавил, что ни одна попытка незаконного входа в российскую акваторию не останется без ответа."И президент России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море. Поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать", — сказал Песков.По его словам, пограничники будут выполнять предписанные им по инструкциям действия, "весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться".Говоря о том, есть ли способ избежать инцидентов в Крыму, как с британским эсминцем, Песков отметил, что достаточно хотя бы воздерживаться от провокаций."Безусловно, существует, просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации", — сказал он.Британский эсминец Defender 23 июня на три километра вошел в территориальное море и пересек границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание по курсу движения.Британское Минобороны и канцелярия правительства заявили, что корабль ВМС "совершал мирный проход через территориальные воды Украины и никто по нему не стрелял", а Россия проводила "учения". Однако журналист Би-би-си, находившийся на борту эсминца, подтвердил, что он преднамеренно пересек границу.Владимир Путин назвал действия Великобритании провокацией и проявлением неуважения к выбору крымчан. При этом он выразил уверенность, что даже если бы российские моряки потопили эсминец, это не спровоцировало бы полномасштабный конфликт, поскольку на Западе понимают, что не могут выйти из такого противостояния победителями.

https://ria.ru/20210707/korabli-1740236932.html

https://ria.ru/20210707/korabli-1740235923.html

https://ria.ru/20210706/mid-1740065613.html

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великобритания

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инцидент с британским эсминцем у крыма, доминик рааб, россия, дмитрий песков, великобритания, москва, в мире