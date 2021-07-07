Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/konflikt-1740183496.html
Совбез Армении сообщил о двух раненых военных на границе с Азербайджаном
Совбез Армении сообщил о двух раненых военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 07.07.2021
Совбез Армении сообщил о двух раненых военных на границе с Азербайджаном
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что два военнослужащих получили ранения в результате инцидента на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T00:06
2021-07-07T00:12
россия
никол пашинян
минобороны азербайджана
минобороны армении
одкб
армен григорян
владимир путин
азербайджан
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577932348_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e3e704575333f3848e1a332d621e2415.jpg
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что два военнослужащих получили ранения в результате инцидента на границе с Азербайджаном.Ранее представитель генштаба ВС Армении полковник Самвел Асатрян заявил, что во вторник произошла перестрелка в Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном. По его словам, с армянской стороны легкое ранение получил один военнослужащий, с азербайджанской - двое. По утверждению Асатряна, в перестрелке виноваты азербайджанские военные. В минобороны Азербайджана информацию об инциденте на границе с Арменией опровергли. В то же время в ведомстве заявили, что один азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских миротворцев.По утверждению секретаря армянского Совбеза, на это, возможно, определенным образом повлияли "некоторые заявления, прозвучавшие из ОДКБ". "Наша основная озабоченность в связи с интервью господина (Станислава) Зася (генсека ОДКБ - ред.) была вызвана опасением, что неконструктивные заявления могут иметь негативные последствия для процесса мирного урегулирования", - заявил он.По его мнению, "подобные заявления дают основания Азербайджану для провокаций". "Поэтому мы начали консультации, чтобы исключить в дальнейшем подобные заявления", - сказал Григорян. Он добавил, что ситуация на границе с Азербайджаном пока хрупкая, но прилагаются усилия по стабилизации обстановки и создания условий для исключения таких инцидентов."С Россией ведутся переговоры по размещению на границе российских пограничных сил и исключения инцидентов… Надеемся, что переговоры будут продолжены, и в ближайшее время на территории, где с 12 мая возник кризис, будут размещены российские пограничные войска", - отметил Григорян, уточнив, что речь идет об участке границы от Черного озера до села Верхняя Шоржа"Территория от села Тех до реки Аракс контролируют армянские и российские пограничники, и там нет никаких проблем. Сейчас возникла необходимость размещения дополнительных (российских – ред.) пограничных сил", - сказал Григорян. По его слова, после размещения российских погранвойск появится понимание того, как проводить демаркацию и делимитацию границы, после чего по обе стороны границы будут размещены азербайджанские и армянские пограничники.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В понедельник в пресс-службе Совбеза сообщили, что Григорян в ходе телефонной беседы с генсеком ОДКБ Станиславом Засем выразил озабоченность в связи с его высказываниями о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ранее Зась заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.
https://ria.ru/20210703/obmen-1739767105.html
https://ria.ru/20210625/aliev-1738612289.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577932348_109:0:1020:683_1920x0_80_0_0_07b6545a9204a50e2f71dfc80e40e48b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, армен григорян, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
Совбез Армении сообщил о двух раненых военных на границе с Азербайджаном
00:06 07.07.2021 (обновлено: 00:12 07.07.2021)
 
© Фото : Минобороны АрменииВоеннослужащий армии Армении
Военнослужащий армии Армении - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : Минобороны Армении

Секретарь СБ Армении сообщил о двух раненых армянских военных на границе с Азербайджаном

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что два военнослужащих получили ранения в результате инцидента на границе с Азербайджаном.
Ранее представитель генштаба ВС Армении полковник Самвел Асатрян заявил, что во вторник произошла перестрелка в Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном. По его словам, с армянской стороны легкое ранение получил один военнослужащий, с азербайджанской - двое. По утверждению Асатряна, в перестрелке виноваты азербайджанские военные. В минобороны Азербайджана информацию об инциденте на границе с Арменией опровергли. В то же время в ведомстве заявили, что один азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских миротворцев.
"Это организованная Азербайджаном провокация, которая привела к тому, что у нас есть двое ранены", - сказал Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.
По утверждению секретаря армянского Совбеза, на это, возможно, определенным образом повлияли "некоторые заявления, прозвучавшие из ОДКБ". "Наша основная озабоченность в связи с интервью господина (Станислава) Зася (генсека ОДКБ - ред.) была вызвана опасением, что неконструктивные заявления могут иметь негативные последствия для процесса мирного урегулирования", - заявил он.
Гегаркуник
3 июля, 21:08
Баку передал Еревану 15 задержанных армян
По его мнению, "подобные заявления дают основания Азербайджану для провокаций". "Поэтому мы начали консультации, чтобы исключить в дальнейшем подобные заявления", - сказал Григорян. Он добавил, что ситуация на границе с Азербайджаном пока хрупкая, но прилагаются усилия по стабилизации обстановки и создания условий для исключения таких инцидентов.
Россией ведутся переговоры по размещению на границе российских пограничных сил и исключения инцидентов… Надеемся, что переговоры будут продолжены, и в ближайшее время на территории, где с 12 мая возник кризис, будут размещены российские пограничные войска", - отметил Григорян, уточнив, что речь идет об участке границы от Черного озера до села Верхняя Шоржа
"Территория от села Тех до реки Аракс контролируют армянские и российские пограничники, и там нет никаких проблем. Сейчас возникла необходимость размещения дополнительных (российских – ред.) пограничных сил", - сказал Григорян. По его слова, после размещения российских погранвойск появится понимание того, как проводить демаркацию и делимитацию границы, после чего по обе стороны границы будут размещены азербайджанские и армянские пограничники.
Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.
В понедельник в пресс-службе Совбеза сообщили, что Григорян в ходе телефонной беседы с генсеком ОДКБ Станиславом Засем выразил озабоченность в связи с его высказываниями о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ранее Зась заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
25 июня, 15:02
Алиев заявил, что карабахский конфликт решен
 
РоссияНикол ПашинянМинобороны АзербайджанаМинобороны АрменииОДКБАрмен ГригорянВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
Лента новостейМолния