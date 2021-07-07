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Совбез Армении сообщил о двух раненых военных на границе с Азербайджаном

Совбез Армении сообщил о двух раненых военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 07.07.2021

Совбез Армении сообщил о двух раненых военных на границе с Азербайджаном

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что два военнослужащих получили ранения в результате инцидента на границе с Азербайджаном. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T00:06

2021-07-07T00:06

2021-07-07T00:12

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ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что два военнослужащих получили ранения в результате инцидента на границе с Азербайджаном.Ранее представитель генштаба ВС Армении полковник Самвел Асатрян заявил, что во вторник произошла перестрелка в Гегаркуникской области на границе с Азербайджаном. По его словам, с армянской стороны легкое ранение получил один военнослужащий, с азербайджанской - двое. По утверждению Асатряна, в перестрелке виноваты азербайджанские военные. В минобороны Азербайджана информацию об инциденте на границе с Арменией опровергли. В то же время в ведомстве заявили, что один азербайджанский военнослужащий ранен в результате нарушения режима прекращения огня в Карабахе, Баку проинформировал об этом командование российских миротворцев.По утверждению секретаря армянского Совбеза, на это, возможно, определенным образом повлияли "некоторые заявления, прозвучавшие из ОДКБ". "Наша основная озабоченность в связи с интервью господина (Станислава) Зася (генсека ОДКБ - ред.) была вызвана опасением, что неконструктивные заявления могут иметь негативные последствия для процесса мирного урегулирования", - заявил он.По его мнению, "подобные заявления дают основания Азербайджану для провокаций". "Поэтому мы начали консультации, чтобы исключить в дальнейшем подобные заявления", - сказал Григорян. Он добавил, что ситуация на границе с Азербайджаном пока хрупкая, но прилагаются усилия по стабилизации обстановки и создания условий для исключения таких инцидентов."С Россией ведутся переговоры по размещению на границе российских пограничных сил и исключения инцидентов… Надеемся, что переговоры будут продолжены, и в ближайшее время на территории, где с 12 мая возник кризис, будут размещены российские пограничные войска", - отметил Григорян, уточнив, что речь идет об участке границы от Черного озера до села Верхняя Шоржа"Территория от села Тех до реки Аракс контролируют армянские и российские пограничники, и там нет никаких проблем. Сейчас возникла необходимость размещения дополнительных (российских – ред.) пограничных сил", - сказал Григорян. По его слова, после размещения российских погранвойск появится понимание того, как проводить демаркацию и делимитацию границы, после чего по обе стороны границы будут размещены азербайджанские и армянские пограничники.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В понедельник в пресс-службе Совбеза сообщили, что Григорян в ходе телефонной беседы с генсеком ОДКБ Станиславом Засем выразил озабоченность в связи с его высказываниями о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Ранее Зась заявил, что обострение ситуации на юге Армении в связи с установлением новой границы с Азербайджаном является "пограничным инцидентом" и не подпадает под положения устава ОДКБ о коллективной обороне.

https://ria.ru/20210703/obmen-1739767105.html

https://ria.ru/20210625/aliev-1738612289.html

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