https://ria.ru/20210707/kollegi-1740194491.html

Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах

Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах - РИА Новости, 07.07.2021

Названы качества, которые россияне больше всего ценят в коллегах

Россияне считают, что ценнее всего, когда их коллеги проявляют уважение и обладают профессионализмом, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:04

2021-07-07T07:04

2021-07-07T07:04

россия

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россияне считают, что ценнее всего, когда их коллеги проявляют уважение и обладают профессионализмом, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Сервис выяснил, какие качества больше всего ценят в своих коллегах жители России, а какие качества их сильнее всего раздражают. В опросе приняли участие более 5 тысяч пользователей "Работа.ру" из всех регионов страны."Самое ценное качество коллег по работе - уважение к другим людям и их труду. Так ответил 51% опрошенных жителей России (множественный выбор). 49% респондентов ценят профессионализм товарищей по работе, а 45% - готовность коллег прийти на помощь в трудных ситуациях",- показало исследование.Кроме того, 41% участников исследования отмечают доброжелательность коллег, 40% ценят отзывчивость, а 39% - ответственность. Еще 36% опрошенных назвали лучшим качеством сослуживцев заинтересованность в качестве работы и 23% - пунктуальность. В варианте "Другое" 5% респондентов отмечали хорошее чувство юмора коллег и взаимопонимание.А вот качеством, которое раздражает большинство опрошенных (53%), оказалось распространение сплетен и интриг. Еще 45% респондентов назвали лицемерие и обман, 36% участников исследования указали безответственность, 34% - неуважительное отношение к чужому труду, а 33% - непрофессионализм сослуживцев.Вдобавок, 28% опрошенных раздражаются из-за лени коллег, четверть – из-за конфликтности, а 23% - из-за непунктуальности. Замыкают список плохие манеры и вредные привычки. Примечательно, что 6% респондентов не нашли раздражающих качеств у своих коллег.

https://ria.ru/20210706/vaktsinatsiya-1740033719.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество