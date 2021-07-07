https://ria.ru/20210707/kniga-1740305557.html

Известную религиозную книгу переиздадут из-за Моргенштерна

Известную религиозную книгу переиздадут из-за Моргенштерна - РИА Новости, 07.07.2021

Известную религиозную книгу переиздадут из-за Моргенштерна

Известная среди иудеев книга "Обретение неба на Земле. 365 размышлений Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона" будет издана дополнительным тиражом в 30 тысяч... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:21

2021-07-07T17:21

2021-07-07T19:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Известная среди иудеев книга "Обретение неба на Земле. 365 размышлений Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона" будет издана дополнительным тиражом в 30 тысяч экземпляров, так как ее раскупили после того, как ее прорекламировал рэпер Моргенштерн, сообщил РИА Новости глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР), главный редактор издательства "Книжники" Борух Горин.Он рассказал, что несколько недель назад на сайте литературного журнала "Лехаим", на странице, где был опубликован отрывок из книги, "посещения выросли на 15 тысяч процентов"."Оказалось, что за день до этого Моргенштерн рассказал в интервью, что он пытался бороться с депрессией с помощью алкоголя и тому подобного, но становилось только хуже. А потом главный раввин России Берл Лазар на приеме в синагоге подарил ему эту книгу. Он ее прочитал и понял: "Вот же оно". Интервью посмотрело 4 миллиона человек. А потом пошел общий обвал, книга закончилась у нас и у всех ритейлеров. Сейчас мы допечатываем тираж, еще 30 тысяч экземпляров", - сказал Горин.Он отметил, что это очень отрадно, если молодого человека, "в каком бы состоянии он ни находился", духовная книга сделала лучше."Это лучший результат, гораздо больше значимый, чем увеличение продаж. У Моргенштерна есть огромная аудитория молодежи, которая к нему прислушивается. Мы увидели в нашем книжном магазине людей, которых мы никогда бы здесь не увидели. Меня это очень радует", - сказал Горин.Он высказал предположение, что в течение месяца тираж будет продан – это столько же книг, сколько продано за предыдущие 20 лет.Менахем-Мендл Шнеерсон – один из еврейских духовных лидеров XX века. Умер в 1994 году, его могила в Нью-Йорке стала местом массового паломничества.

https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html

https://ria.ru/20210617/vaktsinatsiya-1737430174.html

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новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), россия, шоу-бизнес, земля, борух горин, федерация еврейских общин россии, берл лазар, нью-йорк (город)