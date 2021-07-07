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Распространение коронавируса
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Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР - РИА Новости, 07.07.2021
Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР для борьбы с коронавирусом, если в Пхеньяне сообщат о такой необходимости, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T07:12
2021-07-07T07:12
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
кндр (северная корея)
лаос
в мире
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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл - РИА Новости. Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР для борьбы с коронавирусом, если в Пхеньяне сообщат о такой необходимости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Каких-либо случаев, которые говорили бы о вспышке коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем. Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность. Это распространяется, конечно же, и на вакцины, медицинское оборудование, если в них возникнет нужда", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёнсай Коммаситом.
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коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, кндр (северная корея), лаос, в мире
Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР
07:12 07.07.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПхеньян
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава МИД Лавров: Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР

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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл - РИА Новости. Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР для борьбы с коронавирусом, если в Пхеньяне сообщат о такой необходимости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Каких-либо случаев, которые говорили бы о вспышке коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем. Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность. Это распространяется, конечно же, и на вакцины, медицинское оборудование, если в них возникнет нужда", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёнсай Коммаситом.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровКНДР (Северная Корея)ЛаосВ мире
 
 
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