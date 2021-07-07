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Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР

Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР - РИА Новости, 07.07.2021

Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР

Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР для борьбы с коронавирусом, если в Пхеньяне сообщат о такой необходимости, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T07:12

2021-07-07T07:12

2021-07-07T07:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

кндр (северная корея)

лаос

в мире

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ВЬЕНТЬЯН, 7 июл - РИА Новости. Россия готова поставлять вакцины и медоборудование в КНДР для борьбы с коронавирусом, если в Пхеньяне сообщат о такой необходимости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Каких-либо случаев, которые говорили бы о вспышке коронавирусной инфекции внутри КНДР, мы не фиксируем. Не раз в контактах по линии нашего посольства с представителями руководства КНДР говорили о нашей готовности оказать содействие необходимое, если в том будет потребность. Это распространяется, конечно же, и на вакцины, медицинское оборудование, если в них возникнет нужда", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёнсай Коммаситом.

россия

кндр (северная корея)

лаос

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, кндр (северная корея), лаос, в мире