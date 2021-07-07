https://ria.ru/20210707/khaker-1740192253.html

Посольство России в США опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке

Посольство России в США опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке - РИА Новости, 07.07.2021

Посольство России в США опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке

Посольство России в США назвало измышлениями сообщения агентства Блумберг о взломе "российскими правительственными хакерами" сайта Национального комитета... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T04:24

2021-07-07T04:24

2021-07-07T09:01

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национальный комитет республиканской партии

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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Посольство России в США назвало измышлениями сообщения агентства Блумберг о взломе "российскими правительственными хакерами" сайта Национального комитета Республиканской партии.Там также призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".Дипломаты напомнили, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились на встрече в Женеве возобновить диалог по кибербезопасности на уровне экспертов."Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают", — добавили в посольстве.Ранее Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). По утверждению собеседников агентства, киберпреступники могли сделать это через провайдера IT-услуг комитета, корпорацию Synnex.В RNC эти сообщения опровергли: по словам представителя партии, данные комитета хакеры не получили. Шеф аппарата RNC Ричард Уолтер сказал, что при поступлении сигнала о взломе стороннего провайдера Synnex доступ со всех его аккаунтов к облачному сервису республиканцев немедленно заблокировали.

https://ria.ru/20210703/khakery-1739738028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, национальный комитет республиканской партии, сша, технологии, в мире