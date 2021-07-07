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Посольство России в США опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке
Посольство России в США опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке - РИА Новости, 07.07.2021
Посольство России в США опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке
Посольство России в США назвало измышлениями сообщения агентства Блумберг о взломе "российскими правительственными хакерами" сайта Национального комитета... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T04:24
2021-07-07T09:01
россия
национальный комитет республиканской партии
сша
технологии
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Посольство России в США назвало измышлениями сообщения агентства Блумберг о взломе "российскими правительственными хакерами" сайта Национального комитета Республиканской партии.Там также призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".Дипломаты напомнили, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились на встрече в Женеве возобновить диалог по кибербезопасности на уровне экспертов."Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают", — добавили в посольстве.Ранее Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). По утверждению собеседников агентства, киберпреступники могли сделать это через провайдера IT-услуг комитета, корпорацию Synnex.В RNC эти сообщения опровергли: по словам представителя партии, данные комитета хакеры не получили. Шеф аппарата RNC Ричард Уолтер сказал, что при поступлении сигнала о взломе стороннего провайдера Synnex доступ со всех его аккаунтов к облачному сервису республиканцев немедленно заблокировали.
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россия, национальный комитет республиканской партии, сша, технологии, в мире
Посольство России в США опровергло статью Bloomberg о русской кибератаке
04:24 07.07.2021 (обновлено: 09:01 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Посольство России опровергло статью о взломе "русскими хакерами" Нацкомитета республиканцев

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ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Посольство России в США назвало измышлениями сообщения агентства Блумберг о взломе "российскими правительственными хакерами" сайта Национального комитета Республиканской партии.

"Решительно отвергаем <...>. Подчеркиваем, что в самой партии опровергли факт кибернападения. Никаких доказательств того, что атака имела место, нет", заявили в дипмиссии.

Там также призвали журналистов "вспомнить о профессиональной этике и прекратить огульные обвинения".
Дипломаты напомнили, что лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились на встрече в Женеве возобновить диалог по кибербезопасности на уровне экспертов.
"Мы уверены, что профессиональное обсуждение всех вопросов, связанных с киберсферой, позволит специалистам совместными усилиями повысить защищенность информационной инфраструктуры наших стран. Голословные же обвинения, основанные на показаниях неких анонимов, такой работе только мешают", — добавили в посольстве.
Ранее Блумберг со ссылкой на источники сообщил, что хакеры, предположительно связанные с Россией, взломали на прошлой неделе Национальный комитет Республиканской партии США (RNC). По утверждению собеседников агентства, киберпреступники могли сделать это через провайдера IT-услуг комитета, корпорацию Synnex.
В RNC эти сообщения опровергли: по словам представителя партии, данные комитета хакеры не получили. Шеф аппарата RNC Ричард Уолтер сказал, что при поступлении сигнала о взломе стороннего провайдера Synnex доступ со всех его аккаунтов к облачному сервису республиканцев немедленно заблокировали.
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