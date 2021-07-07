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Развод караулов Президентского полка приостановили из-за пандемии
Развод караулов Президентского полка приостановили из-за пандемии - РИА Новости, 07.07.2021
Развод караулов Президентского полка приостановили из-за пандемии
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля с 10 июля приостанавливается из-за пандемии, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:54
2021-07-07T16:54
2021-07-07T16:54
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля с 10 июля приостанавливается из-за пандемии, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.
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россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии), москва, общество
Развод караулов Президентского полка приостановили из-за пандемии
Церемонию развода караулов Президентского полка с 10 июля приостановят из-за COVID-19