https://ria.ru/20210707/karaul-1740297471.html

Развод караулов Президентского полка приостановили из-за пандемии

Развод караулов Президентского полка приостановили из-за пандемии - РИА Новости, 07.07.2021

Развод караулов Президентского полка приостановили из-за пандемии

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля с 10 июля приостанавливается из-за пандемии, говорится в сообщении... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:54

2021-07-07T16:54

2021-07-07T16:54

россия

федеральная служба охраны рф (фсо россии)

москва

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Кремля с 10 июля приостанавливается из-за пандемии, говорится в сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."В связи с обострением эпидемиологической ситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Москве проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля с 10 июля 2021 года временно приостанавливается. О возобновлении проведения торжественной церемонии будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210408/polk-1727210309.html

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россия, федеральная служба охраны рф (фсо россии), москва, общество