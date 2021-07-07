МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана самое ближайшее время."Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он поручил главе Минтранса Виталию Савельеву доложить о ситуации с крушением самолета Ан-26 на Камчатке."У нас на связи должен быть Виталий Геннадьевич Савельев... Как ситуация?", - сказал Путин.Президент выразил надежду, что расследование катастрофы Ан-26 на Камчатке будет проведено в короткие сроки и с должным качеством."Надеюсь, что работа (по расследованию причин катастрофы - ред.) будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Хочу выразить слова искреннего соболезнования всем родственникам, всем близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано, чтобы вас поддержать", - заявил он на совещании с членами правительства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении 19 тел.
Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке в ближайшее время
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана самое ближайшее время.
"Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
"Надеюсь, что работа (по расследованию причин катастрофы - ред.) будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Хочу выразить слова искреннего соболезнования всем родственникам, всем близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано, чтобы вас поддержать", - заявил он на совещании с членами правительства.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении 19 тел.
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