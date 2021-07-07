https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740285146.html

Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021

Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана самое ближайшее время. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:09

2021-07-07T16:09

2021-07-07T16:25

россия

ан-26

владимир путин

палана

петропавловск-камчатский

крушение ан-26 на камчатке

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740200577_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cb8a50ecda92e01c44960d2384acee7c.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана самое ближайшее время."Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он поручил главе Минтранса Виталию Савельеву доложить о ситуации с крушением самолета Ан-26 на Камчатке."У нас на связи должен быть Виталий Геннадьевич Савельев... Как ситуация?", - сказал Путин.Президент выразил надежду, что расследование катастрофы Ан-26 на Камчатке будет проведено в короткие сроки и с должным качеством."Надеюсь, что работа (по расследованию причин катастрофы - ред.) будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Хочу выразить слова искреннего соболезнования всем родственникам, всем близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано, чтобы вас поддержать", - заявил он на совещании с членами правительства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении 19 тел.

https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740258498.html

россия

палана

петропавловск-камчатский

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ан-26, владимир путин, палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, камчатский край, происшествия