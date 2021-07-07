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https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740285146.html
Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021
Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана самое ближайшее время. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:09
2021-07-07T16:25
россия
ан-26
владимир путин
палана
петропавловск-камчатский
крушение ан-26 на камчатке
камчатский край
происшествия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана самое ближайшее время."Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Он поручил главе Минтранса Виталию Савельеву доложить о ситуации с крушением самолета Ан-26 на Камчатке."У нас на связи должен быть Виталий Геннадьевич Савельев... Как ситуация?", - сказал Путин.Президент выразил надежду, что расследование катастрофы Ан-26 на Камчатке будет проведено в короткие сроки и с должным качеством."Надеюсь, что работа (по расследованию причин катастрофы - ред.) будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Хочу выразить слова искреннего соболезнования всем родственникам, всем близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано, чтобы вас поддержать", - заявил он на совещании с членами правительства.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении 19 тел.
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россия, ан-26, владимир путин, палана, петропавловск-камчатский, крушение ан-26 на камчатке, камчатский край, происшествия
Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09 07.07.2021 (обновлено: 16:25 07.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке в ближайшее время

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что помощь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке будет оказана самое ближайшее время.
"Начать придется с трагедии, которая произошла на Камчатке. Как вы знаете, произошло крушение самолета Ан-26, люди погибли. Надеюсь, что все вопросы социального характера и помощь семьям погибших будет оказана в самое ближайшее время", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Безмерное горе утраты. Траур по погибшим при крушении Ан-26 на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ, доставленные на вертолёте Ми-8МТВ-1 на поиски самолета Ан-26,
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
© Фото : МЧС России по Камчатскому краю

На месте катастрофы работают спасатели.

Место крушения Ан-26 на Камчатке
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
© МЧС России

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

В Петропавловске-Камчатском приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Камчатского края и Петропавловска-Камчатского городского округа, отменены развлекательные мероприятия.
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

Люди возле стихийного мемориала на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанк

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

Стихийный мемориал на ступенях стелы Город воинской славы в центре Петропавловска-Камчатского
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Мельников / Перейти в фотобанк

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

Самолеты в международном аэропорту Петропавловск-Камчатский Елизово
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
1 из 11

Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
2 из 11

Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
3 из 11

На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
4 из 11

На месте катастрофы работают спасатели.

© Фото : МЧС России по Камчатскому краю
5 из 11

Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.

© МЧС России
6 из 11

На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
7 из 11

Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
8 из 11

В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
9 из 11

Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
10 из 11

"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
11 из 11

Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.

© РИА Новости / Илья Мельников
Перейти в фотобанк
Он поручил главе Минтранса Виталию Савельеву доложить о ситуации с крушением самолета Ан-26 на Камчатке.
"У нас на связи должен быть Виталий Геннадьевич Савельев... Как ситуация?", - сказал Путин.
Президент выразил надежду, что расследование катастрофы Ан-26 на Камчатке будет проведено в короткие сроки и с должным качеством.
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
Вчера, 13:57
Глава Камчатки встретился с родственниками погибших при крушении Ан-26
"Надеюсь, что работа (по расследованию причин катастрофы - ред.) будет проведена в короткие сроки и с должным качеством. Хочу выразить слова искреннего соболезнования всем родственникам, всем близким погибших. Все, что необходимо сделать со стороны государства, будет сделано, чтобы вас поддержать", - заявил он на совещании с членами правительства.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед манёвром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли. Идут поисковые работы. Сообщалось об обнаружении 19 тел.
 
РоссияАн-26Владимир ПутинПаланаПетропавловск-КамчатскийКрушение Ан-26 на КамчаткеКамчатский крайПроисшествия
 
 
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