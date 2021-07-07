Трутнев заявил, что семьям жертв крушения Ан-26 на Камчатке окажут помощь
Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.
Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.
Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.
Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.
На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.
На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.
На месте катастрофы работают спасатели.
На месте катастрофы работают спасатели.
Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.
Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.
На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.
На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.
Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.
Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.
В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.
Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.
"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.
"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.
Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.
Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.
Седьмое, восьмое и девятое июля объявлены на Камчатке траурными днями после крушения Ан-26.
Летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку.
На борту были 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они погибли.
На месте катастрофы работают спасатели.
Найдены тела 19 погибших. Опознать удалось пока только одного человека.
На ступенях стелы "Город воинской славы" в центре Петропавловска-Камчатского образовался стихийный мемориал.
Люди несут сюда цветы и зажигают свечи в память о погибших.
В городе приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия.
Президент России в телеграмме губернатору Камчатского края попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших.
"Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным", — говорится в телеграмме.
Семьям погибших пообещали всю необходимую помощь и поддержку.