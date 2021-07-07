https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740246499.html

Семьям жертв крушения Ан-26 на Камчатке окажут помощь

Семьям жертв крушения Ан-26 на Камчатке окажут помощь - РИА Новости, 07.07.2021

Семьям жертв крушения Ан-26 на Камчатке окажут помощь

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 в Камчатском крае и отметил, что... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:08

2021-07-07T13:08

2021-07-07T13:18

крушение ан-26 на камчатке

дальний восток

ан-26

юрий трутнев

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 в Камчатском крае и отметил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка."Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении самолёта в Камчатском крае. Это большая трагедия для всех нас. Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы, семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка. Скорбим вместе с вами", - цитирует Трутнева пресс-служба.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в 9 километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.

https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740227292.html

дальний восток

камчатский край

петропавловск-камчатский

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крушение ан-26 на камчатке, дальний восток, ан-26, юрий трутнев, камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия