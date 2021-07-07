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Спасатели нашли тела 19 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
Спасатели нашли тела 19 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021
Спасатели нашли тела 19 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли тела 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:31
2021-07-07T12:03
ан-26
крушение ан-26 на камчатке
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли тела 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Работы на месте катастрофы продолжаются — там находится 51 спасатель. Водолазов задействуют при улучшении погоды.Ранее в ведомстве рассказали, что одну из жертв крушения воздушного судна опознали.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет исчез во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, среди которых ребенок. Все они, по предварительным данным, погибли.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.В регионе объявили трехдневный траур.Родственники погибших получат по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиакомпании и еще 500 тысяч — от властей.
https://ria.ru/20210707/samolet-1740220123.html
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ан-26, крушение ан-26 на камчатке, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Спасатели нашли тела 19 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
11:31 07.07.2021 (обновлено: 12:03 07.07.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана
Место крушения пассажирского самолета Ан-26, летевшего из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Спасатели нашли тела 19 погибших при крушении самолета Ан-26 на Камчатке

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли тела 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

"В ходе поисковой операции у берегов Камчатки обнаружены фрагменты еще десяти тел погибших", — сказал собеседник агентства.

Работы на месте катастрофы продолжаются — там находится 51 спасатель. Водолазов задействуют при улучшении погоды.
Ранее в ведомстве рассказали, что одну из жертв крушения воздушного судна опознали.
Место крушения Ан-26 на Камчатке. Кадр видео
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Командир разбившегося на Камчатке Ан-26 за два года налетал 750 часов
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет исчез во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, среди которых ребенок. Все они, по предварительным данным, погибли.
Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.
В регионе объявили трехдневный траур.
Родственники погибших получат по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиакомпании и еще 500 тысяч — от властей.
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Ан-26Крушение Ан-26 на КамчаткеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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