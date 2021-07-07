https://ria.ru/20210707/kamchatka-1740227292.html

Спасатели нашли тела 19 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

Спасатели нашли тела 19 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке - РИА Новости, 07.07.2021

Спасатели нашли тела 19 погибших при крушении Ан-26 на Камчатке

На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли тела 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:31

2021-07-07T11:31

2021-07-07T12:03

ан-26

крушение ан-26 на камчатке

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке нашли тела 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.Работы на месте катастрофы продолжаются — там находится 51 спасатель. Водолазов задействуют при улучшении погоды.Ранее в ведомстве рассказали, что одну из жертв крушения воздушного судна опознали.Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет исчез во вторник в девяти километрах от пункта назначения — поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, среди которых ребенок. Все они, по предварительным данным, погибли.Следствие рассматривает три версии: неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность или ошибка пилотирования. Возбуждено уголовное дело.В регионе объявили трехдневный траур.Родственники погибших получат по два миллиона рублей страховых выплат, миллион — по линии авиакомпании и еще 500 тысяч — от властей.

https://ria.ru/20210707/samolet-1740220123.html

https://ria.ru/20210707/ekipazh-1740223152.html

россия

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2021

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ан-26, крушение ан-26 на камчатке, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия