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В Калининграде задержали подростков, скручивавших колпачки с машин
В Калининграде задержали подростков, скручивавших колпачки с машин - РИА Новости, 07.07.2021
В Калининграде задержали подростков, скручивавших колпачки с машин
Подростков, скручивающих колпачки с ниппелей колес автомобилей из-за челленджа в ТikTok, задержали в Калининграде благодаря камерам видеонаблюдения... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:41
2021-07-07T13:56
россия
tiktok
авто
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Подростков, скручивающих колпачки с ниппелей колес автомобилей из-за челленджа в ТikTok, задержали в Калининграде благодаря камерам видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"."Челлендж" из ТikTok, когда подростки скручивают фирменные колпачки с колес машин и хвастаются своими коллекциями в соцсети, добрался до Калининграда в конце июня. Автомобилисты жаловались в пабликах, что лишились колпачков."В ходе визуального мониторинга операторы "Безопасного города" зафиксировали подростков, которые скручивали колпачки от ниппелей колёс автомобилей, припаркованных на стоянке. Информация о происшествии, маршрут и подробное описание внешнего вида молодых людей оперативно переданы дежурным ОМВД. Через некоторое время подростки были задержаны сотрудниками ГИБДД и доставлены в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району для принятия дальнейшего решения", - говорится в пресс-службе организации "Безопасный город".Отмечается, что с начала текущего года в Калининграде при содействии сотрудников полиции и "Безопасного города" было раскрыто более 100 преступлений и пресечено более 300 административных правонарушений.
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россия, tiktok, авто, калининград, происшествия
В Калининграде задержали подростков, скручивавших колпачки с машин
13:41 07.07.2021 (обновлено: 13:56 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В Калининграде задержали подростков, скручивавших колпачки с колес из-за челленджа в ТikTok

Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Подростков, скручивающих колпачки с ниппелей колес автомобилей из-за челленджа в ТikTok, задержали в Калининграде благодаря камерам видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
"Челлендж" из ТikTok, когда подростки скручивают фирменные колпачки с колес машин и хвастаются своими коллекциями в соцсети, добрался до Калининграда в конце июня. Автомобилисты жаловались в пабликах, что лишились колпачков.
"В ходе визуального мониторинга операторы "Безопасного города" зафиксировали подростков, которые скручивали колпачки от ниппелей колёс автомобилей, припаркованных на стоянке. Информация о происшествии, маршрут и подробное описание внешнего вида молодых людей оперативно переданы дежурным ОМВД. Через некоторое время подростки были задержаны сотрудниками ГИБДД и доставлены в дежурную часть ОМВД России по Ленинградскому району для принятия дальнейшего решения", - говорится в пресс-службе организации "Безопасный город".
Отмечается, что с начала текущего года в Калининграде при содействии сотрудников полиции и "Безопасного города" было раскрыто более 100 преступлений и пресечено более 300 административных правонарушений.
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