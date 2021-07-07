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В МИД прокомментировали планы Ирана обогатить уран до 20%
В МИД прокомментировали планы Ирана обогатить уран до 20% - РИА Новости, 07.07.2021
В МИД прокомментировали планы Ирана обогатить уран до 20%
Москва в связи с планами Тегерана обогатить уран до 20% призывает Иран полностью выполнять соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, заявил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:04
2021-07-07T09:04
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
магатэ
сергей рябков
москва
тегеран (город)
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва в связи с планами Тегерана обогатить уран до 20% призывает Иран полностью выполнять соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков."Необходимо отметить, что при соблюдении соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ любые иранские действия в сфере развития его ядерной программы не несут распространенческих рисков", - сказал Рябков."Здесь главное именно выполнение в полном объеме упомянутого соглашения, к чему мы призываем Тегеран", - подчеркнул замминистра.Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД.
https://ria.ru/20210707/ryabkov-1740199838.html
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), магатэ, сергей рябков, москва, тегеран (город), в мире
В МИД прокомментировали планы Ирана обогатить уран до 20%
09:04 07.07.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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Москва призвала Иран выполнять соглашение с МАГАТЭ в связи с планами обогатить уран до 20%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва в связи с планами Тегерана обогатить уран до 20% призывает Иран полностью выполнять соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
"Необходимо отметить, что при соблюдении соглашения о всеобъемлющих гарантиях с МАГАТЭ любые иранские действия в сфере развития его ядерной программы не несут распространенческих рисков", - сказал Рябков.
"Здесь главное именно выполнение в полном объеме упомянутого соглашения, к чему мы призываем Тегеран", - подчеркнул замминистра.
Во вторник Иран уведомил МАГАТЭ, что оксид урана, обогащенный до 20%, будет доставлен в лабораторию на заводе по производству тепловыделяющих элементов в Исфахане, где его преобразуют во фторид урана, а после - в металлический уран, обогащенный до 20%. В МАГАТЭ в свою очередь заявили, что Иран будет производить обогащенный до 20% металлический уран для научно-исследовательского реактора в Тегеране. Главы МИД Великобритании, Франции и Германии вечером во вторник в совместном заявлении подчеркнули, что планы Тегерана являются серьезным нарушением его обязательств в рамках СВПД.
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
08:46
Рябков рассказал о ситуации вокруг Ирана и СВПД
 
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МАГАТЭСергей РябковМоскваТегеран (город)В мире
 
 
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