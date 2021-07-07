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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер индийский актер Дилип Кумар
Умер индийский актер Дилип Кумар - РИА Новости, 07.07.2021
Умер индийский актер Дилип Кумар
Известный индийский киноактер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) скончался после продолжительной болезни в больнице в Мумбаи РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:17
2021-07-07T09:17
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БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Известный индийский киноактер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) скончался после продолжительной болезни в больнице в Мумбаи на 99-м году жизни, сообщил друг его семьи Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте Дилипа Кумара."С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа несколько минут назад", - написал Фаруки.Press Trust of India пишет со ссылкой на лечащего врача Кумара, что актер скончался в 07.30 утра по местному времени (05.00 мск) после продолжительной болезни, не являвшейся коронавирусной инфекцией.Премьер Индии Нарендра Моди в своем Twitter-аккаунте откликнулся на смерть известного актера. "Дилипа Кумара будут помнить, как легенду кинематографа. Он был наделен непревзойденным блеском, который увлек многие поколения зрителей. Его уход - огромная потеря для нашего культурного мира. Мои соболезнования его семье, друзьям и бесчисленным поклонникам. Покойся с миром", - написал глава правительства Индии.Дилипа Кумара, снявшегося в 63 фильмах, во многих из них – в главных ролях, неоднократно называли в прессе величайшим актером в истории Болливуда. Россиянам он известен по фильмам "Великий могол", "Рам и Шиам", "Шакти" и другим, которые демонстрировались в 60-е и 70-е годы в советском кинопрокате или участвовали в Московских международных кинофестивалях.Кинокарьера артиста началась в 1944 году, сразу с главной роли. Последний фильм с участием Дилипа Кумара вышел в 1998 году.
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РИА Новости
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нарендра моди, индия, мумбаи, в мире
Умер индийский актер Дилип Кумар
09:17 07.07.2021
 
© REUTERS / B MathurИндийский актер Дилип Кумар
Индийский актер Дилип Кумар - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© REUTERS / B Mathur

Умер индийский киноактер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар

Читать ria.ru в
БАНГКОК, 7 июл – РИА Новости. Известный индийский киноактер, режиссер и кинопродюсер Дилип Кумар (настоящее имя Мохаммед Юсуф Хан) скончался после продолжительной болезни в больнице в Мумбаи на 99-м году жизни, сообщил друг его семьи Файсал Фаруки в Twitter-аккаунте Дилипа Кумара.
"С тяжелым сердцем и глубокой скорбью объявляю о кончине нашего дорогого Дилипа несколько минут назад", - написал Фаруки.
Press Trust of India пишет со ссылкой на лечащего врача Кумара, что актер скончался в 07.30 утра по местному времени (05.00 мск) после продолжительной болезни, не являвшейся коронавирусной инфекцией.
Премьер Индии Нарендра Моди в своем Twitter-аккаунте откликнулся на смерть известного актера. "Дилипа Кумара будут помнить, как легенду кинематографа. Он был наделен непревзойденным блеском, который увлек многие поколения зрителей. Его уход - огромная потеря для нашего культурного мира. Мои соболезнования его семье, друзьям и бесчисленным поклонникам. Покойся с миром", - написал глава правительства Индии.
Дилипа Кумара, снявшегося в 63 фильмах, во многих из них – в главных ролях, неоднократно называли в прессе величайшим актером в истории Болливуда. Россиянам он известен по фильмам "Великий могол", "Рам и Шиам", "Шакти" и другим, которые демонстрировались в 60-е и 70-е годы в советском кинопрокате или участвовали в Московских международных кинофестивалях.
Кинокарьера артиста началась в 1944 году, сразу с главной роли. Последний фильм с участием Дилипа Кумара вышел в 1998 году.
 
КультураНарендра МодиИндияМумбаиВ мире
 
 
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