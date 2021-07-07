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РЭЦ: Германия заинтересована в импорте российских IT-продуктов
РЭЦ: Германия заинтересована в импорте российских IT-продуктов - РИА Новости, 07.07.2021
РЭЦ: Германия заинтересована в импорте российских IT-продуктов
Германия показывает интерес к российским IT-продуктам, однако пока выход технологичных товаров из РФ на немецкие рынки проработан не до конца, следует из... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:06
2021-07-07T19:06
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российский экспортный центр (рэц)
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр
иннопром
центральный банк рф (цб рф)
германия
екатеринбург
технологии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Германия показывает интерес к российским IT-продуктам, однако пока выход технологичных товаров из РФ на немецкие рынки проработан не до конца, следует из сообщения Российского экспортного центра (РЭЦ).По словам модератора сессии вице-президента АО "РЭЦ" Сергея Вологодского, за последние два года в России наблюдается прирост доли экспорта информационно-коммуникационных технологий в общем объеме экспорта услуг - с 8,1% в 2018 году до 12,7% в 2020. Что касается экспорта в срезе IT-технологий, по статистике ЦБ РФ, в прошлом году произошел небольшой рост, экспорт достиг почти 6 миллиардов долларов.Подводя итоги сессии, Вологодский подчеркнул, что рынок Германии открыт для российских производителей IT, это подтверждает ряд успешных кейсов отечественных экспортеров. Вместе с тем, необходима дополнительная синхронизация работы между институтами развития, бизнес-объединений и торговых представительств для увеличения экспорта IT-решений, а созданная система поддержки поможет при выходе на зарубежные рынки, резюмировал он.
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россия, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, иннопром, центральный банк рф (цб рф), германия, екатеринбург, технологии

РЭЦ: Германия заинтересована в импорте российских IT-продуктов

19:06 07.07.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВице-президент АО "РЭЦ" Сергей Вологодский
Вице-президент АО РЭЦ Сергей Вологодский - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Германия показывает интерес к российским IT-продуктам, однако пока выход технологичных товаров из РФ на немецкие рынки проработан не до конца, следует из сообщения Российского экспортного центра (РЭЦ).
"Немецкие специалисты признают, что российские IT продукты зачастую превосходят германские. Это показывает востребованность российских технологий на мировом рынке, в том числе на немецком. Но есть несколько ингредиентов которые нужно добавить: регуляторика и доверие со стороны партнёров", - заявил торгпред России в Германии на сессии по экспорту в Германию в рамках бизнес-миссии РЭЦ на "Иннопроме" Андрей Соболев.
По словам модератора сессии вице-президента АО "РЭЦ" Сергея Вологодского, за последние два года в России наблюдается прирост доли экспорта информационно-коммуникационных технологий в общем объеме экспорта услуг - с 8,1% в 2018 году до 12,7% в 2020. Что касается экспорта в срезе IT-технологий, по статистике ЦБ РФ, в прошлом году произошел небольшой рост, экспорт достиг почти 6 миллиардов долларов.
"При этом мы все видим формирующийся последние несколько лет тренд на цифровизацию в промышленности. Институты развития делают все для того, чтобы наши промышленные предприятия внедряли самые современные цифровые решения, которые позволяют становиться более конкурентоспособными, выпускают более качественную продукцию, которая находит спрос не только на российском рынке, но и на зарубежных - запускаются новые инструменты", - сказал Вологодский.
Подводя итоги сессии, Вологодский подчеркнул, что рынок Германии открыт для российских производителей IT, это подтверждает ряд успешных кейсов отечественных экспортеров. Вместе с тем, необходима дополнительная синхронизация работы между институтами развития, бизнес-объединений и торговых представительств для увеличения экспорта IT-решений, а созданная система поддержки поможет при выходе на зарубежные рынки, резюмировал он.
Вице-президент АО ЭКСАР Максим Кобин выступает у стенда Российского экспортного центра на Международной промышленной выставке Иннопром-2021 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 19:06
РЭЦ разобрал кейсы расширения экспорта на выставке "Иннопром"
 
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