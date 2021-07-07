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РЭЦ: Германия заинтересована в импорте российских IT-продуктов

РЭЦ: Германия заинтересована в импорте российских IT-продуктов - РИА Новости, 07.07.2021

РЭЦ: Германия заинтересована в импорте российских IT-продуктов

Германия показывает интерес к российским IT-продуктам, однако пока выход технологичных товаров из РФ на немецкие рынки проработан не до конца, следует из... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:06

2021-07-07T19:06

2021-07-07T19:06

россия

российский экспортный центр (рэц)

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр

иннопром

центральный банк рф (цб рф)

германия

екатеринбург

технологии

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Германия показывает интерес к российским IT-продуктам, однако пока выход технологичных товаров из РФ на немецкие рынки проработан не до конца, следует из сообщения Российского экспортного центра (РЭЦ).По словам модератора сессии вице-президента АО "РЭЦ" Сергея Вологодского, за последние два года в России наблюдается прирост доли экспорта информационно-коммуникационных технологий в общем объеме экспорта услуг - с 8,1% в 2018 году до 12,7% в 2020. Что касается экспорта в срезе IT-технологий, по статистике ЦБ РФ, в прошлом году произошел небольшой рост, экспорт достиг почти 6 миллиардов долларов.Подводя итоги сессии, Вологодский подчеркнул, что рынок Германии открыт для российских производителей IT, это подтверждает ряд успешных кейсов отечественных экспортеров. Вместе с тем, необходима дополнительная синхронизация работы между институтами развития, бизнес-объединений и торговых представительств для увеличения экспорта IT-решений, а созданная система поддержки поможет при выходе на зарубежные рынки, резюмировал он.

https://ria.ru/20210706/keysy-1740160470.html

россия

германия

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский экспортный центр (рэц), ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр, иннопром, центральный банк рф (цб рф), германия, екатеринбург, технологии