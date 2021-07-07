Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/immunitet-1740243910.html
Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета
Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения, чтобы достичь не менее 80-90 процентов коллективного иммунитета, сообщается на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:53
2021-07-07T15:07
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740248760_0:64:2888:1688_1920x0_80_0_0_95d7f0d159bcab63f905b26b2abc21c2.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения, чтобы достичь не менее 80-90 процентов коллективного иммунитета, сообщается на сайте правительства."Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — указывается на портале кабмина.Ведомствам необходимо представить расчёты потребности в препаратах против COVID-19 до 8 июля.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740248760_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_ea99ab256c489ec8880b22fce10e1ff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин
Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета
12:53 07.07.2021 (обновлено: 15:07 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОчередь в пункт вакцинации в ГУМе
Очередь в пункт вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации для достижения коллективного иммунитета

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения, чтобы достичь не менее 80-90 процентов коллективного иммунитета, сообщается на сайте правительства.
"Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — указывается на портале кабмина.
Ведомствам необходимо представить расчёты потребности в препаратах против COVID-19 до 8 июля.
Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
В каких регионах России введена обязательная вакцинация
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02Большой театр ввел QR-коды для доступа к нескольким спектаклям
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
Лента новостейМолния