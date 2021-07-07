https://ria.ru/20210707/immunitet-1740243910.html

Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета

Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета - РИА Новости, 07.07.2021

Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения, чтобы достичь не менее 80-90 процентов коллективного иммунитета, сообщается на... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:53

2021-07-07T12:53

2021-07-07T15:07

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения, чтобы достичь не менее 80-90 процентов коллективного иммунитета, сообщается на сайте правительства."Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — указывается на портале кабмина.Ведомствам необходимо представить расчёты потребности в препаратах против COVID-19 до 8 июля.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин