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Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета
Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения, чтобы достичь не менее 80-90 процентов коллективного иммунитета, сообщается на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:53
2021-07-07T12:53
2021-07-07T15:07
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россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации населения, чтобы достичь не менее 80-90 процентов коллективного иммунитета, сообщается на сайте правительства."Роспотребнадзору ... Минздраву России... актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения, имея в виду необходимость: достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80 (90)%; вакцинации иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России; ревакцинации населения с учётом рисков вирусных мутаций; других актуальных факторов", — указывается на портале кабмина.Ведомствам необходимо представить расчёты потребности в препаратах против COVID-19 до 8 июля.Прививку от коронавируса можно сделать в любом регионе. Гражданам доступен "Спутник V", в некоторых поликлиниках есть также "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Для ревакцинации рекомендован "Спутник Лайт".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин
Мишустин призвал достичь не менее 80-90% коллективного иммунитета
12:53 07.07.2021 (обновлено: 15:07 07.07.2021)
Мишустин поручил актуализировать модель вакцинации для достижения коллективного иммунитета