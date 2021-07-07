Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/gruziya-1740323869.html
Премьер Грузии заявил, что страна рассчитывает на вступление в Евросоюз
Премьер Грузии заявил, что страна рассчитывает на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 07.07.2021
Премьер Грузии заявил, что страна рассчитывает на вступление в Евросоюз
Грузия рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза, несмотря на вызовы, заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T18:28
2021-07-07T18:28
ираклий гарибашвили
евросоюз
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/104800/58/1048005851_0:451:5563:3580_1920x0_80_0_0_af85a295e9e28747ee3494261cddf2c1.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Грузия рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза, несмотря на вызовы, заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархеем."Мы хотим ещё раз подтвердить, что абсолютное большинство населения нашей страны, почти 80% поддерживают евроинтеграцию Грузии. Господин комиссар, решением нашего руководства и нашей команды несколько лет назад были внесены в конституцию изменения, и тогда мы определили наш внешнеполитический курс. И все пришли к единому мнению, что это евроатлантический курс, который не будет пересмотрен и изменен. В этом процессе мы хорошо понимаем, что страна, которая является пока ещё молодой демократией, стоит перед перманентными вызовами, но нас это не пугает, так как мы хорошо понимаем и верим, что успешно пройдём этот путь и в один день станем полноценными членами Евросоюза", - заявил премьер.Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны.
https://ria.ru/20210707/evrointegratsiya-1740251484.html
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/104800/58/1048005851_618:0:5563:3709_1920x0_80_0_0_6d46fc5cd6cd3a7557d15ec8c6c60b03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ираклий гарибашвили, евросоюз, грузия, в мире
Премьер Грузии заявил, что страна рассчитывает на вступление в Евросоюз
18:28 07.07.2021
 
© AP Photo / Markus SchreiberПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Markus Schreiber

Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Грузия рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза, несмотря на вызовы, заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархеем.
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 13:27
Литва призвала ЕС поддержать евроинтеграцию Украины, Грузии и Молдавии
"Мы хотим ещё раз подтвердить, что абсолютное большинство населения нашей страны, почти 80% поддерживают евроинтеграцию Грузии. Господин комиссар, решением нашего руководства и нашей команды несколько лет назад были внесены в конституцию изменения, и тогда мы определили наш внешнеполитический курс. И все пришли к единому мнению, что это евроатлантический курс, который не будет пересмотрен и изменен. В этом процессе мы хорошо понимаем, что страна, которая является пока ещё молодой демократией, стоит перед перманентными вызовами, но нас это не пугает, так как мы хорошо понимаем и верим, что успешно пройдём этот путь и в один день станем полноценными членами Евросоюза", - заявил премьер.
Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны.
 
Ираклий ГарибашвилиЕвросоюзГрузияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Черное море направился транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma
07:28Священник рассказал о судьбе Дня семьи, любви и верности в России
07:15Лавров: России непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов
07:11Названы максимально подорожавшие несетевой рознице продукты
07:09Жара отягощает течение коронавируса, предупредил врач
07:06Названы самые невостребованные вакансии
07:00Постпред Крыма допустил вероятность провокации Запада в Азовском море
06:47Гордон пришел в ужас от состояния украинских поездов
06:28Лавров рассказал о позиции России на переговорах с Японией
06:18Лавров ответил на вопрос о вводе российских войск в Афганистан
06:11Ученые рассказали, как экипажи МКС относятся к работе в выходные дни
06:09Треть россиян положительно относится к браку по расчету
06:05Врач рассказал, как изменить рацион питания в жару
06:04Британцы оценили перехват российскими Су-30 американского самолета
06:02Лавров заявил о провале миссии США в Афганистане
05:23Лавров рассказал, как Киев "вертит" своими кураторами в Европе
05:18Россия надеется получить от Японии разъяснения по военному союзу с США
05:07Генсек ООН предупредил, что COVID-19 распространяется быстрее вакцин
05:04Россияне стали больше платить за ипотеку
05:02Лавров: США не ответили на предложение решить проблему киберпреступлений
Лента новостейМолния