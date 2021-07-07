https://ria.ru/20210707/gruziya-1740323869.html

Премьер Грузии заявил, что страна рассчитывает на вступление в Евросоюз

Премьер Грузии заявил, что страна рассчитывает на вступление в Евросоюз - РИА Новости, 07.07.2021

Премьер Грузии заявил, что страна рассчитывает на вступление в Евросоюз

Грузия рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза, несмотря на вызовы, заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:28

2021-07-07T18:28

2021-07-07T18:28

ираклий гарибашвили

евросоюз

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Грузия рассчитывает стать полноценным членом Евросоюза, несмотря на вызовы, заявил в среду премьер-министр Ираклий Гарибашвили на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам политики соседства и расширения Оливером Вархеем."Мы хотим ещё раз подтвердить, что абсолютное большинство населения нашей страны, почти 80% поддерживают евроинтеграцию Грузии. Господин комиссар, решением нашего руководства и нашей команды несколько лет назад были внесены в конституцию изменения, и тогда мы определили наш внешнеполитический курс. И все пришли к единому мнению, что это евроатлантический курс, который не будет пересмотрен и изменен. В этом процессе мы хорошо понимаем, что страна, которая является пока ещё молодой демократией, стоит перед перманентными вызовами, но нас это не пугает, так как мы хорошо понимаем и верим, что успешно пройдём этот путь и в один день станем полноценными членами Евросоюза", - заявил премьер.Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны шенгенской зоны.

https://ria.ru/20210707/evrointegratsiya-1740251484.html

грузия

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ираклий гарибашвили, евросоюз, грузия, в мире