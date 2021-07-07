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В Сети появилось фото президента Израиля в гриме и парике
В Сети появилось фото президента Израиля в гриме и парике - РИА Новости, 07.07.2021
В Сети появилось фото президента Израиля в гриме и парике
Служба общей безопасности Израиля опубликовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме, которые позволяли ему анонимно передвигаться по стране. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:51
2021-07-07T10:51
2021-07-07T12:07
шабак
ицхак герцог
реувен ривлин
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля опубликовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме, которые позволяли ему анонимно передвигаться по стране.Кадр сделали во время его визита в одно из оперативных подразделений ШАБАК.На снимке у 81-летнего седовласого и обычно гладко выбритого Ривлина темные волосы и борода. Его сопровождают несколько человек в штатском, их лица скрыты.Как пишут местные СМИ, в таком виде президент мог гулять, сохраняя анонимность.Эти данные были опубликованы на фоне окончания срока действий полномочий Ривлина на посту президента.В среду примет присягу сын шестого главы Израиля Хаима Герцога, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог. Он станет 11-м президентом страны. Инаугурация состоится во второй половине дня. Срок полномочий — семь лет.
https://ria.ru/20210602/prezident-1735304223.html
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шабак, ицхак герцог, реувен ривлин, израиль, в мире
В Сети появилось фото президента Израиля в гриме и парике
10:51 07.07.2021 (обновлено: 12:07 07.07.2021)
Служба безопасности Израиля обнародовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме