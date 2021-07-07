https://ria.ru/20210707/grim-1740217887.html

В Сети появилось фото президента Израиля в гриме и парике

В Сети появилось фото президента Израиля в гриме и парике - РИА Новости, 07.07.2021

В Сети появилось фото президента Израиля в гриме и парике

Служба общей безопасности Израиля опубликовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме, которые позволяли ему анонимно передвигаться по стране. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:51

2021-07-07T10:51

2021-07-07T12:07

шабак

ицхак герцог

реувен ривлин

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740217061_0:75:1634:994_1920x0_80_0_0_d5465ea012302b35107c0e1e7ac7c274.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 июл — РИА Новости. Служба общей безопасности Израиля опубликовала фото президента Реувена Ривлина в парике и гриме, которые позволяли ему анонимно передвигаться по стране.Кадр сделали во время его визита в одно из оперативных подразделений ШАБАК.На снимке у 81-летнего седовласого и обычно гладко выбритого Ривлина темные волосы и борода. Его сопровождают несколько человек в штатском, их лица скрыты.Как пишут местные СМИ, в таком виде президент мог гулять, сохраняя анонимность.Эти данные были опубликованы на фоне окончания срока действий полномочий Ривлина на посту президента.В среду примет присягу сын шестого главы Израиля Хаима Герцога, председатель "Еврейского агентства" Ицхак Герцог. Он станет 11-м президентом страны. Инаугурация состоится во второй половине дня. Срок полномочий — семь лет.

https://ria.ru/20210602/prezident-1735304223.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шабак, ицхак герцог, реувен ривлин, израиль, в мире