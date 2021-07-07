https://ria.ru/20210707/gretsiya-1740216686.html

В Салониках на улицах появятся "умные" вывески для туристов

В Салониках на улицах появятся "умные" вывески для туристов - РИА Новости, 07.07.2021

В Салониках на улицах появятся "умные" вывески для туристов

В Салониках установят "умные" вывески, рассказывающие об истории этого греческого города, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:44

2021-07-07T11:44

2021-07-07T11:44

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Салониках установят "умные" вывески, рассказывающие об истории этого греческого города, сообщает "Европульс".С помощью QR-кодов и технологии бесконтактной передачи данных NFC со смарт-табличек можно будет скачать интересные факты об улицах и достопримечательностях. В такой интерактивной форме предлагают познакомиться с историей города, которому уже более двух тысяч лет.Все, что потребуется для познавательной прогулки, – смартфон. Небольшие тексты о значимых исторических событиях появятся на экране как на греческом, так и на английском языках.Всего таких вывесок планируется установить 450, и первая уже появилась 1 июля около храма Святой Софии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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