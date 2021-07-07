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Туризм
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В Салониках на улицах появятся "умные" вывески для туристов
В Салониках на улицах появятся "умные" вывески для туристов - РИА Новости, 07.07.2021
В Салониках на улицах появятся "умные" вывески для туристов
В Салониках установят "умные" вывески, рассказывающие об истории этого греческого города, сообщает "Европульс". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:44
2021-07-07T11:44
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Салониках установят "умные" вывески, рассказывающие об истории этого греческого города, сообщает "Европульс".С помощью QR-кодов и технологии бесконтактной передачи данных NFC со смарт-табличек можно будет скачать интересные факты об улицах и достопримечательностях. В такой интерактивной форме предлагают познакомиться с историей города, которому уже более двух тысяч лет.Все, что потребуется для познавательной прогулки, – смартфон. Небольшие тексты о значимых исторических событиях появятся на экране как на греческом, так и на английском языках.Всего таких вывесок планируется установить 450, и первая уже появилась 1 июля около храма Святой Софии.
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куда поехать, уличная навигация, технологии, туризм, новости - туризм, салоники, греция

В Салониках на улицах появятся "умные" вывески для туристов

11:44 07.07.2021
 
© РИА Новости / Татьяна Чухрова / Перейти в фотобанкВиды Греции. Салоники
Виды Греции. Салоники - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Татьяна Чухрова
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Салониках установят "умные" вывески, рассказывающие об истории этого греческого города, сообщает "Европульс".
С помощью QR-кодов и технологии бесконтактной передачи данных NFC со смарт-табличек можно будет скачать интересные факты об улицах и достопримечательностях. В такой интерактивной форме предлагают познакомиться с историей города, которому уже более двух тысяч лет.
Все, что потребуется для познавательной прогулки, – смартфон. Небольшие тексты о значимых исторических событиях появятся на экране как на греческом, так и на английском языках.
Всего таких вывесок планируется установить 450, и первая уже появилась 1 июля около храма Святой Софии.
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