https://ria.ru/20210707/gosduma-1740271721.html

В Госдуме оценили слова Кулебы о "Люблинском треугольнике"

В Госдуме оценили слова Кулебы о "Люблинском треугольнике" - РИА Новости, 07.07.2021

В Госдуме оценили слова Кулебы о "Люблинском треугольнике"

Союз Украины с Польшей и Литвой приведет ее не к обещанному на Майдане "европейскому будущему", а сделает экономическим придатком, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T15:01

2021-07-07T15:01

2021-07-07T15:01

россия

дмитрий кулеба

мид украины

госдума рф

елена панина

польша

люблин

богдан хмельницкий

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149843/42/1498434277_0:0:2769:1558_1920x0_80_0_0_87106f3eab6ba2d304f83db2089ae0b6.jpg

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Союз Украины с Польшей и Литвой приведет ее не к обещанному на Майдане "европейскому будущему", а сделает экономическим придатком, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина, комментируя высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.Формат "Люблинского треугольника" был создан совместной декларацией министров иностранных дел Литвы, Польши и Украины летом 2020 года в польском городе Люблин. Стороны намерены в рамках этого формата обсуждать такие вопросы, как безопасность, экономика, торговля, инвестиции, туризм и инфраструктура. Ранее Кулеба заявил, что такой формат является альтернативой "русскому миру" в этой части Европы"."На самом деле "Люблинский треугольник" – это не альтернатива "русскому миру", а альтернатива тому "европейскому будущему", которое было обещано на Майдане. В этом сценарии Украина - не "великое европейское государство", а вассал и экономический придаток периферийных стран Восточной Европы", - заявила Панина.По ее словам, "Люблинский треугольник" вызывает в памяти образ Речи Посполитой, где Польша была метрополией, Литва - автономным регионом, а Украина – колонией."Сегодня стараниями киевского режима Украина возвращается в то положение, в каком она находилась до восстания Богдана Хмельницкого. При этом с экономической точки именно Польша является главным выгодополучателем от государственного переворота 2014 года и разрыва связей Украины и России. Надо понимать, что экономический рост в Польше в значительной степени обеспечен огромным притоком дешевой рабочей силы с Украины – от чернорабочих до высококвалифицированных врачей, инженеров, программистов", - подчеркнула Панина.

https://ria.ru/20210707/treugolnik-1740217178.html

https://ria.ru/20210129/tikhanovskaya-1595176101.html

россия

польша

люблин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий кулеба, мид украины, госдума рф, елена панина, польша, люблин, богдан хмельницкий, в мире