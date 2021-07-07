https://ria.ru/20210707/gosduma-1740270410.html

Партия Роста утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму

Партия Роста утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму - РИА Новости, 07.07.2021

Партия Роста утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму

Партия Роста утвердила список кандидатов-одномандатников и федеральный список, последний возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:55

2021-07-07T14:55

2021-07-07T14:55

партия роста

борис титов

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Партия Роста утвердила список кандидатов-одномандатников и федеральный список, последний возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской Думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова."В список кандидатов-одномандатников вошли 108 представителей партии из 40 региональных групп, а также 300 кандидатов по федеральному списку партии", - сообщили в пресс-службе партии.Как подчеркнул лидер Партии Роста Борис Титов, собранный под началом партии коллектив способен не многое, так как в нем представлены люди, которые хотят изменить мир."Наша задача – пройти пятипроцентный барьер, а также привести в Госдуму одномандатников. Мы понимаем, что не сможем бороться за лидерство, но создать боеспособную единицу в Госдуме - можем. В этом нам поможет не узнаваемость наших кандидатов, а та страсть, с которой они подходят к решению проблем", – подчеркнул он на съезде партии.Сам Титов возглавит территориальную группу партии по Москве.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210612/ogranicheniya-1736766201.html

https://ria.ru/20210524/biznes-1733716800.html

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партия роста, борис титов, выборы в государственную думу, госдума рф, политика