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Партия Роста утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму
Партия Роста утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму - РИА Новости, 07.07.2021
Партия Роста утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму
Партия Роста утвердила список кандидатов-одномандатников и федеральный список, последний возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:55
2021-07-07T14:55
партия роста
борис титов
выборы в государственную думу
госдума рф
политика
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Партия Роста утвердила список кандидатов-одномандатников и федеральный список, последний возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской Думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова."В список кандидатов-одномандатников вошли 108 представителей партии из 40 региональных групп, а также 300 кандидатов по федеральному списку партии", - сообщили в пресс-службе партии.Как подчеркнул лидер Партии Роста Борис Титов, собранный под началом партии коллектив способен не многое, так как в нем представлены люди, которые хотят изменить мир."Наша задача – пройти пятипроцентный барьер, а также привести в Госдуму одномандатников. Мы понимаем, что не сможем бороться за лидерство, но создать боеспособную единицу в Госдуме - можем. В этом нам поможет не узнаваемость наших кандидатов, а та страсть, с которой они подходят к решению проблем", – подчеркнул он на съезде партии.Сам Титов возглавит территориальную группу партии по Москве.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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партия роста, борис титов, выборы в государственную думу, госдума рф, политика
Партия Роста утвердила списки кандидатов на выборы в Госдуму
14:55 07.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБорис Титов во время съезда "Партии роста"
Борис Титов во время съезда Партии роста - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

Партия Роста утвердила кандидатов-одномандатников и федеральный список на выборы в Госдуму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Партия Роста утвердила список кандидатов-одномандатников и федеральный список, последний возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской Думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова.
"В список кандидатов-одномандатников вошли 108 представителей партии из 40 региональных групп, а также 300 кандидатов по федеральному списку партии", - сообщили в пресс-службе партии.
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Как подчеркнул лидер Партии Роста Борис Титов, собранный под началом партии коллектив способен не многое, так как в нем представлены люди, которые хотят изменить мир.
"Наша задача – пройти пятипроцентный барьер, а также привести в Госдуму одномандатников. Мы понимаем, что не сможем бороться за лидерство, но создать боеспособную единицу в Госдуме - можем. В этом нам поможет не узнаваемость наших кандидатов, а та страсть, с которой они подходят к решению проблем", – подчеркнул он на съезде партии.
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Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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