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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/gonka-1740315834.html
В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной
В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной - РИА Новости, 07.07.2021
В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной
Научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным, предупредил генеральный... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:53
2021-07-07T20:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тедрос адханом гебрейесус
латинская америка
здоровье - общество
воз
большая двадцатка
африка
азия
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным, предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Чиновник сообщил, что количество жертв коронавируса в мире официально превысило отметку в четыре миллиона, хотя в действительности умерших может быть больше. Глава ВОЗ отметил, что некоторые страны, преуспев в вакцинации, уже снимают ограничения, как будто пандемия завершилась. Он обратил внимание, что в других государствах наблюдается всплеск уровня заражения из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов. Гебрейесус заявил об острой нехватке кислорода и лекарств, приводящей к "волне смертей" в Азии, Африке и Латинской Америке, и призвал человечество объединиться и бороться с пандемией сообща. Чиновник призвал страны G20 принять срочные меры, чтобы остановить пандемию, "обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья".Он также напомнил о цели ВОЗ: достичь уровня вакцинации населения во всех странах в десять процентов к сентябрю, 40 процентов к концу этого года и 70 — к середине следующего. Накануне Гебрейесус заявил, что человечество находится на "очень опасной" стадии пандемии коронавируса, и призвал к справедливому распределению средств защиты, медикаментов и вакцин между странами.По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.
https://ria.ru/20210707/ogranicheniya-1740293679.html
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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, латинская америка, здоровье - общество, воз, большая двадцатка, африка, азия, в мире
В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной
17:53 07.07.2021 (обновлено: 20:08 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне
Госпиталь для больных коронавирусом в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакцинами

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным, предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Варианты (коронавируса. — Прим. ред.) выигрывают сейчас гонку с вакцинами из-за неравенства в производстве и распределении вакцин, что угрожает также глобальному экономическому восстановлению", — заявил он на брифинге.

Чиновник сообщил, что количество жертв коронавируса в мире официально превысило отметку в четыре миллиона, хотя в действительности умерших может быть больше.
Глава ВОЗ отметил, что некоторые страны, преуспев в вакцинации, уже снимают ограничения, как будто пандемия завершилась. Он обратил внимание, что в других государствах наблюдается всплеск уровня заражения из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов.
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Гебрейесус заявил об острой нехватке кислорода и лекарств, приводящей к "волне смертей" в Азии, Африке и Латинской Америке, и призвал человечество объединиться и бороться с пандемией сообща.
Чиновник призвал страны G20 принять срочные меры, чтобы остановить пандемию, "обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья".
Он также напомнил о цели ВОЗ: достичь уровня вакцинации населения во всех странах в десять процентов к сентябрю, 40 процентов к концу этого года и 70 — к середине следующего.
Накануне Гебрейесус заявил, что человечество находится на "очень опасной" стадии пандемии коронавируса, и призвал к справедливому распределению средств защиты, медикаментов и вакцин между странами.
По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Тедрос Адханом ГебрейесусЛатинская АмерикаЗдоровье - ОбществоВОЗБольшая двадцаткаАфрикаАзияВ мире
 
 
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