https://ria.ru/20210707/gonka-1740315834.html

В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной

В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной - РИА Новости, 07.07.2021

В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной

Научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным, предупредил генеральный... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:53

2021-07-07T17:53

2021-07-07T20:08

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тедрос адханом гебрейесус

латинская америка

здоровье - общество

воз

большая двадцатка

африка

азия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Научные прорывы в борьбе с коронавирусом бессмысленны, если распределение лекарств и вакцин между странами окажется неравномерным, предупредил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Чиновник сообщил, что количество жертв коронавируса в мире официально превысило отметку в четыре миллиона, хотя в действительности умерших может быть больше. Глава ВОЗ отметил, что некоторые страны, преуспев в вакцинации, уже снимают ограничения, как будто пандемия завершилась. Он обратил внимание, что в других государствах наблюдается всплеск уровня заражения из-за "шокирующего" неравенства в темпах иммунизации и появления новых штаммов. Гебрейесус заявил об острой нехватке кислорода и лекарств, приводящей к "волне смертей" в Азии, Африке и Латинской Америке, и призвал человечество объединиться и бороться с пандемией сообща. Чиновник призвал страны G20 принять срочные меры, чтобы остановить пандемию, "обеспечив необходимые средства для наращивания равного производства и распределения инструментов для охраны здоровья".Он также напомнил о цели ВОЗ: достичь уровня вакцинации населения во всех странах в десять процентов к сентябрю, 40 процентов к концу этого года и 70 — к середине следующего. Накануне Гебрейесус заявил, что человечество находится на "очень опасной" стадии пандемии коронавируса, и призвал к справедливому распределению средств защиты, медикаментов и вакцин между странами.По данным ВОЗ, в мире с начала пандемии зарегистрировано более 184 миллионов случаев заражения коронавирусом, свыше четырех миллионов пациентов скончались.

https://ria.ru/20210707/ogranicheniya-1740293679.html

https://ria.ru/20210707/smert-1740281953.html

латинская америка

африка

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коронавирус covid-19, тедрос адханом гебрейесус, латинская америка, здоровье - общество, воз, большая двадцатка, африка, азия, в мире