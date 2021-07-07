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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20210707/gertsen-1739965623.html
Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека
Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека - РИА Новости, 07.07.2021
Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека
Незаконнорожденный молодой человек, участник радикальных политических кружков. В результате — ссылка, из которой его выручает Жуковский. Наследник огромного полумиллионного состояния. Выбор жизни — эмиграция. Вместе с Огаревым приступает в Лондоне к активной журналистской работе. Его газету "Колокол" читает вся просвещенная Россия.
2021-07-07T14:00
2021-07-07T14:00
лондон
журналистика
россия
единый государственный экзамен (егэ)
российская империя
александр герцен
виктор ерофеев
василий жуковский
литература
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Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека
Незаконнорожденный молодой человек, участник радикальных политических кружков. В результате — ссылка, из которой его выручает Жуковский. Наследник огромного полумиллионного состояния. Выбор жизни — эмиграция. Вместе с Огаревым приступает в Лондоне к активной журналистской работе. Его газету "Колокол" читает вся просвещенная Россия.
audio/mpeg
Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека
Незаконнорожденный молодой человек, участник радикальных политических кружков. В результате — ссылка, из которой его выручает Жуковский. Наследник огромного полумиллионного состояния. Выбор жизни — эмиграция. Вместе с Огаревым приступает в Лондоне к активной журналистской работе. Его газету "Колокол" читает вся просвещенная Россия.
audio/mpeg
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, лондон, журналистика, россия, единый государственный экзамен (егэ), российская империя, александр герцен, виктор ерофеев, василий жуковский, литература, история, образование - общество, общество, подкаст

Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека

14:00 07.07.2021
 
Подкаст "Заговор классиков"
Герцен. Кипучая жизнь лишнего человека
14:00
Читать ria.ru в
Незаконнорожденный молодой человек, участник радикальных политических кружков. В результате — ссылка, из которой его выручает Жуковский. Наследник огромного полумиллионного состояния. Выбор жизни — эмиграция. Вместе с Огаревым приступает в Лондоне к активной журналистской работе. Его газету "Колокол" читает вся просвещенная Россия.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры — русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
Виктор Ерофеев — современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева — создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Подкаст "Заговор классиков"ЛондонжурналистикаРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Российская империяАлександр ГерценВиктор ЕрофеевВасилий ЖуковскийлитератураисторияОбразование - ОбществоОбществоПодкаст
 
 
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