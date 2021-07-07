Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/gepatit-1740224455.html
Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С
Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С - РИА Новости, 07.07.2021
Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С
При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID никакой из вакцин, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:17
2021-07-07T11:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:18:2983:1696_1920x0_80_0_0_a7eec2ed3e6d1516f9dc68a4d1b938a0.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID никакой из вакцин, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев."Все зависит от того, в какой стадии инфекция гепатита С. Она сейчас лечится, есть препараты. Если стадия обострения, то никакую вакцину лучше не делать", - сказал Зверев в эфире телеканала "Доктор".Специалист также выразил опасения по поводу массовой вакцинации в период всплеска заболеваемости коронавирусом."Когда проводится массовая вакцинация во время подъема заболеваемости, во-первых, это давление на вирус. То есть вирус может начать мутировать, то есть он будет к этой истории пытаться приспособиться", - рассказал Зверев.Кроме того, эксперт обратил внимание, что многие граждане, приходя на вакцинацию, не сообщают врачу о том, что накануне у них был насморк, болело горло или проявлялись другие особенности, способные непредсказуемо повлиять на последствия введения препарата.
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_93dde0fabce4b6e8f572012b31dfa8b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество
Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С
11:17 07.07.2021 (обновлено: 11:48 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский сотрудник готовится сделать прививку посетителю в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Вирусолог посоветовал не делать прививку от коронавируса при гепатите C в стадии обострения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID никакой из вакцин, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев.
"Все зависит от того, в какой стадии инфекция гепатита С. Она сейчас лечится, есть препараты. Если стадия обострения, то никакую вакцину лучше не делать", - сказал Зверев в эфире телеканала "Доктор".
Специалист также выразил опасения по поводу массовой вакцинации в период всплеска заболеваемости коронавирусом.
"Когда проводится массовая вакцинация во время подъема заболеваемости, во-первых, это давление на вирус. То есть вирус может начать мутировать, то есть он будет к этой истории пытаться приспособиться", - рассказал Зверев.
Кроме того, эксперт обратил внимание, что многие граждане, приходя на вакцинацию, не сообщают врачу о том, что накануне у них был насморк, болело горло или проявлялись другие особенности, способные непредсказуемо повлиять на последствия введения препарата.
Вакцинация от COVID-19 в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
09:22Распространение коронавируса
Ракова рассказала о реакции подростков на вакцину от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02Большой театр ввел QR-коды для доступа к нескольким спектаклям
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36В театре Пушкина опровергли информацию об ухудшении состояния Алентовой
15:31В Сочи завершили работы по ликвидации последствий ливня
15:28Эстония потребовала от России разъяснений после задержания консула
Лента новостейМолния