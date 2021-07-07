https://ria.ru/20210707/gepatit-1740224455.html

Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С

Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С - РИА Новости, 07.07.2021

Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С

При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID никакой из вакцин, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:17

2021-07-07T11:17

2021-07-07T11:48

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID никакой из вакцин, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев."Все зависит от того, в какой стадии инфекция гепатита С. Она сейчас лечится, есть препараты. Если стадия обострения, то никакую вакцину лучше не делать", - сказал Зверев в эфире телеканала "Доктор".Специалист также выразил опасения по поводу массовой вакцинации в период всплеска заболеваемости коронавирусом."Когда проводится массовая вакцинация во время подъема заболеваемости, во-первых, это давление на вирус. То есть вирус может начать мутировать, то есть он будет к этой истории пытаться приспособиться", - рассказал Зверев.Кроме того, эксперт обратил внимание, что многие граждане, приходя на вакцинацию, не сообщают врачу о том, что накануне у них был насморк, болело горло или проявлялись другие особенности, способные непредсказуемо повлиять на последствия введения препарата.

https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html

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