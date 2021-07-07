https://ria.ru/20210707/gepatit-1740224455.html
Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С
Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С - РИА Новости, 07.07.2021
Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С
При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID никакой из вакцин, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:17
2021-07-07T11:17
2021-07-07T11:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:18:2983:1696_1920x0_80_0_0_a7eec2ed3e6d1516f9dc68a4d1b938a0.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID никакой из вакцин, рассказал академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев."Все зависит от того, в какой стадии инфекция гепатита С. Она сейчас лечится, есть препараты. Если стадия обострения, то никакую вакцину лучше не делать", - сказал Зверев в эфире телеканала "Доктор".Специалист также выразил опасения по поводу массовой вакцинации в период всплеска заболеваемости коронавирусом."Когда проводится массовая вакцинация во время подъема заболеваемости, во-первых, это давление на вирус. То есть вирус может начать мутировать, то есть он будет к этой истории пытаться приспособиться", - рассказал Зверев.Кроме того, эксперт обратил внимание, что многие граждане, приходя на вакцинацию, не сообщают врачу о том, что накануне у них был насморк, болело горло или проявлялись другие особенности, способные непредсказуемо повлиять на последствия введения препарата.
https://ria.ru/20210707/vaktsina-1740202887.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740073313_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_93dde0fabce4b6e8f572012b31dfa8b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество
Вирусолог дал совет о вакцинации больным с гепатитом С
11:17 07.07.2021 (обновлено: 11:48 07.07.2021)
Вирусолог посоветовал не делать прививку от коронавируса при гепатите C в стадии обострения
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
При гепатите С в стадии обострения лучше не прививаться от COVID никакой из вакцин, рассказал академик РАН
, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев.
"Все зависит от того, в какой стадии инфекция гепатита С. Она сейчас лечится, есть препараты. Если стадия обострения, то никакую вакцину лучше не делать", - сказал Зверев в эфире телеканала "Доктор".
Специалист также выразил опасения по поводу массовой вакцинации в период всплеска заболеваемости коронавирусом.
"Когда проводится массовая вакцинация во время подъема заболеваемости, во-первых, это давление на вирус. То есть вирус может начать мутировать, то есть он будет к этой истории пытаться приспособиться", - рассказал Зверев.
Кроме того, эксперт обратил внимание, что многие граждане, приходя на вакцинацию, не сообщают врачу о том, что накануне у них был насморк, болело горло или проявлялись другие особенности, способные непредсказуемо повлиять на последствия введения препарата.