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Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге
Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге - РИА Новости, 07.07.2021
Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге
Генеральная прокуратура РФ откроет свое подразделение в Страсбурге, чтобы представлять Россию в европейских судах, сообщил руководитель ведомства Игорь Краснов. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:42
2021-07-07T10:42
россия
игорь краснов
европейский суд по правам человека
совет европы
генеральная прокуратура рф
страсбург
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ откроет свое подразделение в Страсбурге, чтобы представлять Россию в европейских судах, сообщил руководитель ведомства Игорь Краснов.Выступая на международной конференции европейских прокуратур в Санкт-Петербурге, Краснов напомнил, что Генпрокуратура отныне будет представлять Россию в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека."В целях реализации данной функции нами создаются новые подразделения, одно из которых будет дислоцироваться в Страсбурге. Несомненно, это обеспечит ещё более тесные контакты с Советом Европы и, с учётом широких полномочий российской прокуратуры, повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда", - сказал Краснов.
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россия, игорь краснов, европейский суд по правам человека, совет европы, генеральная прокуратура рф, страсбург, санкт-петербург
Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге
10:42 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генпрокуратура откроет подразделение в Страсбурге для работы в европейских судах

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ откроет свое подразделение в Страсбурге, чтобы представлять Россию в европейских судах, сообщил руководитель ведомства Игорь Краснов.
Выступая на международной конференции европейских прокуратур в Санкт-Петербурге, Краснов напомнил, что Генпрокуратура отныне будет представлять Россию в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека.
"В целях реализации данной функции нами создаются новые подразделения, одно из которых будет дислоцироваться в Страсбурге. Несомненно, это обеспечит ещё более тесные контакты с Советом Европы и, с учётом широких полномочий российской прокуратуры, повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда", - сказал Краснов.
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РоссияИгорь КрасновЕвропейский суд по правам человекаСовет ЕвропыГенеральная прокуратура РФСтрасбургСанкт-Петербург
 
 
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