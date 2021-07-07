https://ria.ru/20210707/genprokuratura-1740215810.html
Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге
Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге - РИА Новости, 07.07.2021
Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге
Генеральная прокуратура РФ откроет свое подразделение в Страсбурге, чтобы представлять Россию в европейских судах, сообщил руководитель ведомства Игорь Краснов. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:42
2021-07-07T10:42
2021-07-07T10:42
россия
игорь краснов
европейский суд по правам человека
совет европы
генеральная прокуратура рф
страсбург
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ откроет свое подразделение в Страсбурге, чтобы представлять Россию в европейских судах, сообщил руководитель ведомства Игорь Краснов.Выступая на международной конференции европейских прокуратур в Санкт-Петербурге, Краснов напомнил, что Генпрокуратура отныне будет представлять Россию в межгосударственных органах, иностранных и международных судах и арбитражах, в том числе в Европейском суде по правам человека."В целях реализации данной функции нами создаются новые подразделения, одно из которых будет дислоцироваться в Страсбурге. Несомненно, это обеспечит ещё более тесные контакты с Советом Европы и, с учётом широких полномочий российской прокуратуры, повысит эффективность исполнения предписаний Европейского суда", - сказал Краснов.
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россия, игорь краснов, европейский суд по правам человека, совет европы, генеральная прокуратура рф, страсбург, санкт-петербург
Российская генпрокуратура откроет свое подразделение в Страсбурге
Генпрокуратура откроет подразделение в Страсбурге для работы в европейских судах