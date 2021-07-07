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Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну
Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну - РИА Новости, 07.07.2021
Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну
Прокуратура Белоруссии намерена проверить причастность к геноциду мирных жителей во время Великой Отечественной войны порядка 400 лиц, проживающих в десятках... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:38
2021-07-07T14:38
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
общество
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Прокуратура Белоруссии намерена проверить причастность к геноциду мирных жителей во время Великой Отечественной войны порядка 400 лиц, проживающих в десятках стран, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.В апреле Швед заявил о возбуждении дела по факту геноцида белорусского населения в годы войны и послевоенный период. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда."Несмотря на очевидность совершенных деяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Белоруссии, некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. Мы знаем о местонахождении более 400 из них в более чем в десятках стран мира", - сказал он на конференции руководителей европейских прокуратур.Швед отметил, что в материалах уголовного дела есть информация о том, что в Литве, США, Великобритании, Австралии и других странах доживают свои дни достаточное количество "живых палачей", сейчас проверяется их причастность к преступлениям."Мы будем обращаться в компетентные учреждения юстиции с просьбой провести необходимые следственные действия и проверить их причастность к геноциду белорусского народа", - добавил Швед.По его словам, в рамках международного сотрудничества направлены поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину, Бразилию, Израиль и другие страны."При получении информации о причастности конкретных лиц к совершению актов геноцида мирного населения Белоруссии будут приниматься меры, предусмотренные международными договорами о сотрудничестве по международным делам, по их привлечению к установленной, в том числе международными актами, ответственности", - заявил Швед.Он добавил, что в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 миллиона человек.
https://ria.ru/20210602/belorussiya-1735235418.html
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великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, общество, в мире
Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну
14:38 07.07.2021
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкМемориал "Хатынь" в Витебской области
Мемориал Хатынь в Витебской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Егор Еремов
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Прокуратура Белоруссии проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Прокуратура Белоруссии намерена проверить причастность к геноциду мирных жителей во время Великой Отечественной войны порядка 400 лиц, проживающих в десятках стран, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
В апреле Швед заявил о возбуждении дела по факту геноцида белорусского населения в годы войны и послевоенный период. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда.
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"Несмотря на очевидность совершенных деяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Белоруссии, некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. Мы знаем о местонахождении более 400 из них в более чем в десятках стран мира", - сказал он на конференции руководителей европейских прокуратур.
Швед отметил, что в материалах уголовного дела есть информация о том, что в Литве, США, Великобритании, Австралии и других странах доживают свои дни достаточное количество "живых палачей", сейчас проверяется их причастность к преступлениям.
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"Мы будем обращаться в компетентные учреждения юстиции с просьбой провести необходимые следственные действия и проверить их причастность к геноциду белорусского народа", - добавил Швед.
По его словам, в рамках международного сотрудничества направлены поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину, Бразилию, Израиль и другие страны.
"При получении информации о причастности конкретных лиц к совершению актов геноцида мирного населения Белоруссии будут приниматься меры, предусмотренные международными договорами о сотрудничестве по международным делам, по их привлечению к установленной, в том числе международными актами, ответственности", - заявил Швед.
Он добавил, что в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 миллиона человек.
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