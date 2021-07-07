Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну
Прокуратура Белоруссии проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Прокуратура Белоруссии намерена проверить причастность к геноциду мирных жителей во время Великой Отечественной войны порядка 400 лиц, проживающих в десятках стран, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.
В апреле Швед заявил о возбуждении дела по факту геноцида белорусского населения в годы войны и послевоенный период. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда.
"Несмотря на очевидность совершенных деяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Белоруссии, некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. Мы знаем о местонахождении более 400 из них в более чем в десятках стран мира", - сказал он на конференции руководителей европейских прокуратур.
Швед отметил, что в материалах уголовного дела есть информация о том, что в Литве, США, Великобритании, Австралии и других странах доживают свои дни достаточное количество "живых палачей", сейчас проверяется их причастность к преступлениям.
"Мы будем обращаться в компетентные учреждения юстиции с просьбой провести необходимые следственные действия и проверить их причастность к геноциду белорусского народа", - добавил Швед.
"При получении информации о причастности конкретных лиц к совершению актов геноцида мирного населения Белоруссии будут приниматься меры, предусмотренные международными договорами о сотрудничестве по международным делам, по их привлечению к установленной, в том числе международными актами, ответственности", - заявил Швед.
Он добавил, что в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 миллиона человек.