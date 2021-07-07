https://ria.ru/20210707/genotsid-1740266818.html

Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну

Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну - РИА Новости, 07.07.2021

Минск проверит около 400 иностранцев на причастность к геноциду в войну

Прокуратура Белоруссии намерена проверить причастность к геноциду мирных жителей во время Великой Отечественной войны порядка 400 лиц, проживающих в десятках... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:38

2021-07-07T14:38

2021-07-07T14:38

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

общество

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/92505/50/925055096_0:136:3076:1866_1920x0_80_0_0_7394ad4f5cf4071be89c3901a8d9ef9d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Прокуратура Белоруссии намерена проверить причастность к геноциду мирных жителей во время Великой Отечественной войны порядка 400 лиц, проживающих в десятках стран, сообщил генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед.В апреле Швед заявил о возбуждении дела по факту геноцида белорусского населения в годы войны и послевоенный период. Он отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда."Несмотря на очевидность совершенных деяний, в рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Белоруссии, некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание. Мы знаем о местонахождении более 400 из них в более чем в десятках стран мира", - сказал он на конференции руководителей европейских прокуратур.Швед отметил, что в материалах уголовного дела есть информация о том, что в Литве, США, Великобритании, Австралии и других странах доживают свои дни достаточное количество "живых палачей", сейчас проверяется их причастность к преступлениям."Мы будем обращаться в компетентные учреждения юстиции с просьбой провести необходимые следственные действия и проверить их причастность к геноциду белорусского народа", - добавил Швед.По его словам, в рамках международного сотрудничества направлены поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину, Бразилию, Израиль и другие страны."При получении информации о причастности конкретных лиц к совершению актов геноцида мирного населения Белоруссии будут приниматься меры, предусмотренные международными договорами о сотрудничестве по международным делам, по их привлечению к установленной, в том числе международными актами, ответственности", - заявил Швед.Он добавил, что в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 миллиона человек.

https://ria.ru/20210602/belorussiya-1735235418.html

https://ria.ru/20210416/rassledovanie-1728509018.html

https://ria.ru/20210409/belorussiya-1727495770.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, общество, в мире