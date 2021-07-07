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Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир - РИА Новости, 07.07.2021
Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
Курильские острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области по итогам визита на Итуруп РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T07:27
2021-07-07T07:27
сахалин-2
кунашир (остров)
итуруп
валерий лимаренко
газпром
курильские острова
сахалинская область
общество
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл - РИА Новости. Курильские острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области по итогам визита на Итуруп заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова."В четвертом квартале 2023 года на курильском острове Итуруп в районе села Китового планируется запустить систему приема, хранения и регазификации высокотехнологичного экологически чистого топлива... В 2023 году система приема, хранения и регазификации должна заработать и на другом курильском острове – Кунашире. Ее проектирование начнется в следующем году", - говорится в сообщении.По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, отдаленные районы области, в том числе те, которые находятся на Курильских островах, невозможно обеспечить газом с помощью трубопроводов. Для таких территорий власти вместе с "Газпромом" разрабатывают меры по автономной газификации с помощью сжиженного природного газа."Для жителей острова переход на экологически чистое топливо станет важным позитивным событием. Вырастет качество коммунальных услуг, котельные и дизельные электростанции перестанут загрязнять воздух, улучшится здоровье курильчан. Важно, что растущая экономика района требует доступной электроэнергии. СПГ создаст условия для появления новых рабочих мест", – цитирует Лимаренко пресс-служба.По информации пресс-службы, "Газпром" построит на Сахалине современный завод компримированного и сжиженного природного газа. Новое производство будет перерабатывать сырье проекта "Сахалин-2". С помощью специальных автомобилей и судов продукцию завода начнут доставлять потребителям. Топливо, вновь перешедшее из жидкого в газообразное состояние, пойдет по трубам на электростанции и котельные в населенных пунктах."Поставлена задача - в 2023 году доставить первый СПГ на Итуруп и использовать его на коммунальных объектах. Когда "Газпром" ставит перед собой задачу, он ее выполняет", - приводит пресс-служба слова Маркелова.Как сообщил глава Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов, приход на острова газа - это историческое событие, которое позволит улучшить экологию и существенно экономить на топливе и ремонтах дизель-генераторов.Ранее сообщалось, что в Сахалинской области реализуется масштабная программа газификации. В течение пяти лет планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. К 2025 году Сахалинская область должны быть газифицирована на 100%. Сейчас этот показатель равен 40%.
https://ria.ru/20210703/gazifikatsiya-1739735527.html
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кунашир (остров)
итуруп
курильские острова
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сахалин-2, кунашир (остров), итуруп, валерий лимаренко, газпром, курильские острова, сахалинская область, общество
Названы сроки газификации курильских островов Итуруп и Кунашир
07:27 07.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Курильские острова Итуруп и Кунашир будут газифицированы в 2023 году

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл - РИА Новости. Курильские острова Кунашир и Итуруп будут газифицированы в 2023 году, сообщает в среду пресс-служба правительства Сахалинской области по итогам визита на Итуруп заместителя председателя правления "Газпрома" Виталия Маркелова.
"В четвертом квартале 2023 года на курильском острове Итуруп в районе села Китового планируется запустить систему приема, хранения и регазификации высокотехнологичного экологически чистого топлива... В 2023 году система приема, хранения и регазификации должна заработать и на другом курильском острове – Кунашире. Ее проектирование начнется в следующем году", - говорится в сообщении.
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По словам губернатора региона Валерия Лимаренко, отдаленные районы области, в том числе те, которые находятся на Курильских островах, невозможно обеспечить газом с помощью трубопроводов. Для таких территорий власти вместе с "Газпромом" разрабатывают меры по автономной газификации с помощью сжиженного природного газа.
"Для жителей острова переход на экологически чистое топливо станет важным позитивным событием. Вырастет качество коммунальных услуг, котельные и дизельные электростанции перестанут загрязнять воздух, улучшится здоровье курильчан. Важно, что растущая экономика района требует доступной электроэнергии. СПГ создаст условия для появления новых рабочих мест", – цитирует Лимаренко пресс-служба.
По информации пресс-службы, "Газпром" построит на Сахалине современный завод компримированного и сжиженного природного газа. Новое производство будет перерабатывать сырье проекта "Сахалин-2". С помощью специальных автомобилей и судов продукцию завода начнут доставлять потребителям. Топливо, вновь перешедшее из жидкого в газообразное состояние, пойдет по трубам на электростанции и котельные в населенных пунктах.
"Поставлена задача - в 2023 году доставить первый СПГ на Итуруп и использовать его на коммунальных объектах. Когда "Газпром" ставит перед собой задачу, он ее выполняет", - приводит пресс-служба слова Маркелова.
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Как сообщил глава Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов, приход на острова газа - это историческое событие, которое позволит улучшить экологию и существенно экономить на топливе и ремонтах дизель-генераторов.
Ранее сообщалось, что в Сахалинской области реализуется масштабная программа газификации. В течение пяти лет планируется построить около 1200 километров газопроводов, газифицировать свыше 35 тысяч домов и более 150 предприятий и котельных. Для удаленных районов предусмотрена автономная газификация за счет сжиженного природного газа. К 2025 году Сахалинская область должны быть газифицирована на 100%. Сейчас этот показатель равен 40%.
 
Сахалин-2Кунашир (остров)ИтурупВалерий ЛимаренкоГазпромКурильские островаСахалинская областьОбщество
 
 
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