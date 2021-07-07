https://ria.ru/20210707/gaiti-1740355073.html

Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране

Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране - РИА Новости, 07.07.2021

Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране

Власти Гаити заинтересованы прежде всего в помощи международного сообщества с поимкой убийц президента Жовенеля Моиза, но в перспективе хотели бы содействия в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T23:20

2021-07-07T23:20

2021-07-07T23:36

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

сша

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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Власти Гаити заинтересованы прежде всего в помощи международного сообщества с поимкой убийц президента Жовенеля Моиза, но в перспективе хотели бы содействия в укреплении аппарата безопасности, заявил РИА Новости посол страны в США Бокчит Эдмонд."Самое важное сейчас в плане содействия – это посмотреть, чем... наши иностранные партнеры могут помочь нам в этих международных поисках. Очень важно идентифицировать убийц", - сказал собеседник агентства.В скором будущем Гаити, по словам посла, также понадобится зарубежная помощь в укреплении аппарата безопасности, слабость которого была продемонстрирована убийством президента.Власти Гаити сохраняют контроль над ситуацией в стране, несмотря на гибель президента Жовенеля Моиза, заявил гаитянский посол в США."Могу сказать вам, что текущая ситуация, я бы сказал, стабильна. Действующие власти принимают меры к тому, чтобы... не допустить хаоса", - сказал собеседник агентства.Гаитянская полиция обеспечивает безопасность иностранных дипломатических миссий и сделает все, чтобы они продолжили работать в стране, несмотря на гибель президента Жовенеля Моиза, заявил РИА Новости посол Гаити в США Бокчит Эдмонд."Безусловно, национальная полиция продолжает охранять все посольства и представительства международных организаций, чтобы они могли по-прежнему работать в стране. Ответственность за это лежит на нас, и я верю, что мы сделаем для этого все, что в наших силах", - сказал собеседник агентства.Двухнедельное чрезвычайное положение дает, по его словам, правительству дополнительные рычаги контроля над ситуацией.

https://ria.ru/20210707/dominikana-1740353526.html

гаити

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, сша, в мире