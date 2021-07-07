https://ria.ru/20210707/gaiti-1740355073.html
Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране
Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране - РИА Новости, 07.07.2021
Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране
Власти Гаити заинтересованы прежде всего в помощи международного сообщества с поимкой убийц президента Жовенеля Моиза, но в перспективе хотели бы содействия в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T23:20
2021-07-07T23:20
2021-07-07T23:36
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости. Власти Гаити заинтересованы прежде всего в помощи международного сообщества с поимкой убийц президента Жовенеля Моиза, но в перспективе хотели бы содействия в укреплении аппарата безопасности, заявил РИА Новости посол страны в США Бокчит Эдмонд."Самое важное сейчас в плане содействия – это посмотреть, чем... наши иностранные партнеры могут помочь нам в этих международных поисках. Очень важно идентифицировать убийц", - сказал собеседник агентства.В скором будущем Гаити, по словам посла, также понадобится зарубежная помощь в укреплении аппарата безопасности, слабость которого была продемонстрирована убийством президента.Власти Гаити сохраняют контроль над ситуацией в стране, несмотря на гибель президента Жовенеля Моиза, заявил гаитянский посол в США."Могу сказать вам, что текущая ситуация, я бы сказал, стабильна. Действующие власти принимают меры к тому, чтобы... не допустить хаоса", - сказал собеседник агентства.Гаитянская полиция обеспечивает безопасность иностранных дипломатических миссий и сделает все, чтобы они продолжили работать в стране, несмотря на гибель президента Жовенеля Моиза, заявил РИА Новости посол Гаити в США Бокчит Эдмонд."Безусловно, национальная полиция продолжает охранять все посольства и представительства международных организаций, чтобы они могли по-прежнему работать в стране. Ответственность за это лежит на нас, и я верю, что мы сделаем для этого все, что в наших силах", - сказал собеседник агентства.Двухнедельное чрезвычайное положение дает, по его словам, правительству дополнительные рычаги контроля над ситуацией.
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РИА Новости
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, сша, в мире
Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране
23:20 07.07.2021 (обновлено: 23:36 07.07.2021)
Посол Гаити в США оценил ситуацию в стране
ВАШИНГТОН, 7 июл – РИА Новости.
Власти Гаити
заинтересованы прежде всего в помощи международного сообщества с поимкой убийц президента Жовенеля Моиза
, но в перспективе хотели бы содействия в укреплении аппарата безопасности, заявил РИА Новости посол страны в США
Бокчит Эдмонд.
"Самое важное сейчас в плане содействия – это посмотреть, чем... наши иностранные партнеры могут помочь нам в этих международных поисках. Очень важно идентифицировать убийц", - сказал собеседник агентства.
В скором будущем Гаити, по словам посла, также понадобится зарубежная помощь в укреплении аппарата безопасности, слабость которого была продемонстрирована убийством президента.
Власти Гаити сохраняют контроль над ситуацией в стране, несмотря на гибель президента Жовенеля Моиза, заявил гаитянский посол в США.
"Могу сказать вам, что текущая ситуация, я бы сказал, стабильна. Действующие власти принимают меры к тому, чтобы... не допустить хаоса", - сказал собеседник агентства.
Гаитянская полиция обеспечивает безопасность иностранных дипломатических миссий и сделает все, чтобы они продолжили работать в стране, несмотря на гибель президента Жовенеля Моиза, заявил РИА Новости посол Гаити в США Бокчит Эдмонд.
"Безусловно, национальная полиция продолжает охранять все посольства и представительства международных организаций, чтобы они могли по-прежнему работать в стране. Ответственность за это лежит на нас, и я верю, что мы сделаем для этого все, что в наших силах", - сказал собеседник агентства.
Двухнедельное чрезвычайное положение дает, по его словам, правительству дополнительные рычаги контроля над ситуацией.