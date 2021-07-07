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США опровергли причастность агентов УБН к убийству президента Гаити
США опровергли причастность агентов УБН к убийству президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021
США опровергли причастность агентов УБН к убийству президента Гаити
США категорически отрицают причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T22:12
2021-07-07T22:12
2021-07-07T22:13
жовенель моиз
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США категорически отрицают причастность к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее сообщалось, что вооруженные люди, убившие Моиза, кричали, будто они являются агентами американского антинаркотического ведомства DEA."Посол Гаити уже опроверг подобные предположения. Эти сообщения абсолютно ложны, США осуждают эти подлые действия. Это не более чем ложные сообщения", - сказал Прайс на брифинге.
https://ria.ru/20210707/gaiti-1740346779.html
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жовенель моиз, нед прайс, убийство президента гаити, гаити, вашингтон (город), сша, в мире
США опровергли причастность агентов УБН к убийству президента Гаити
22:12 07.07.2021 (обновлено: 22:13 07.07.2021)
В США опровергли причастность агентов антинаркотического ведомства к убийству президента Гаити