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Власти Доминиканы озвучили одну из версий убийства президента Гаити

Власти Доминиканы озвучили одну из версий убийства президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021

Власти Доминиканы озвучили одну из версий убийства президента Гаити

Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию, сообщает местная газета Diario... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T21:24

2021-07-07T21:24

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жовенель моиз

убийство президента гаити

доминикана

гаити

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию, сообщает местная газета Diario Libre со ссылкой на правительственные источники.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.По одной из версий доминиканских властей, убийство президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев – четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предполагается, что они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей".Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.

https://ria.ru/20210707/gaiti-1740346282.html

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жовенель моиз, убийство президента гаити, доминикана, гаити, в мире