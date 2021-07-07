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Власти Доминиканы озвучили одну из версий убийства президента Гаити
Власти Доминиканы озвучили одну из версий убийства президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021
Власти Доминиканы озвучили одну из версий убийства президента Гаити
Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию, сообщает местная газета Diario... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T21:24
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жовенель моиз
убийство президента гаити
доминикана
гаити
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию, сообщает местная газета Diario Libre со ссылкой на правительственные источники.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.По одной из версий доминиканских властей, убийство президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев – четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предполагается, что они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей".Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.
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жовенель моиз, убийство президента гаити, доминикана, гаити, в мире
Власти Доминиканы озвучили одну из версий убийства президента Гаити
21:24 07.07.2021 (обновлено: 21:33 07.07.2021)
 
© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery

По мнению властей Доминиканы, президента Гаити могли убить семь южноамериканцев по заказу мафии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Власти Доминиканской Республики расследуют возможное проникновение убийц президента Гаити Жовенеля Моиза на свою территорию, сообщает местная газета Diario Libre со ссылкой на правительственные источники.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
По одной из версий доминиканских властей, убийство президента совершил отряд, состоявший из семи южноамериканцев – четырех колумбийцев и трех венесуэльцев. Предполагается, что они действовали по заказу "очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищениями людей".
Согласно этой версии, сообщником нападавших мог быть высопоставленный сотрудник полиции, умышленно ослабивший охрану дома президента Гаити.
Военные рядом с резиденцией убитого президента Гаити Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 21:05
Власти заявили, что президента Гаити убили иностранцы
 
Жовенель МоизУбийство президента ГаитиДоминиканаГаитиВ мире
 
 
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