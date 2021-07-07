https://ria.ru/20210707/gaiti-1740336855.html

СМИ сообщили о состоянии супруги президента Гаити

СМИ сообщили о состоянии супруги президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021

СМИ сообщили о состоянии супруги президента Гаити

Супруга убитого президента Гаити Мартин Моиз находится в критическом состоянии, ее эвакуируют для лечения в американский город Майами, сообщил гаитянский посол... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:40

2021-07-07T19:40

2021-07-07T20:55

жовенель моиз

сша

убийство президента гаити

гаити

майами

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Супруга убитого президента Гаити Мартин Моиз находится в критическом состоянии, ее эвакуируют для лечения в американский город Майами, сообщил гаитянский посол в США Эдмонд Бокшит.Ранее телеканал Telesur сообщил, что женщина скончалась из-за ранений, полученных при нападении неизвестных на резиденцию главы государства. Однако затем представители гаитянского посольства в Доминиканской Республике сообщили, что первая леди жива."Она находится в стабильном, но критическом состоянии. Мы пытаемся отправить ее для лечения в Майами", - приводит слова дипломата агентство Рейтер.Портал Gazette Haiti пишет, что первая леди получила три огнестрельных ранения - в ягодицы, бедро и руку.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.

https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740325475.html

сша

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майами

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жовенель моиз, сша, убийство президента гаити, гаити, майами, в мире