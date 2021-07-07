https://ria.ru/20210707/gaiti-1740336855.html
СМИ сообщили о состоянии супруги президента Гаити
СМИ сообщили о состоянии супруги президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021
СМИ сообщили о состоянии супруги президента Гаити
Супруга убитого президента Гаити Мартин Моиз находится в критическом состоянии, ее эвакуируют для лечения в американский город Майами, сообщил гаитянский посол... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:40
2021-07-07T19:40
2021-07-07T20:55
жовенель моиз
сша
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майами
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Супруга убитого президента Гаити Мартин Моиз находится в критическом состоянии, ее эвакуируют для лечения в американский город Майами, сообщил гаитянский посол в США Эдмонд Бокшит.Ранее телеканал Telesur сообщил, что женщина скончалась из-за ранений, полученных при нападении неизвестных на резиденцию главы государства. Однако затем представители гаитянского посольства в Доминиканской Республике сообщили, что первая леди жива."Она находится в стабильном, но критическом состоянии. Мы пытаемся отправить ее для лечения в Майами", - приводит слова дипломата агентство Рейтер.Портал Gazette Haiti пишет, что первая леди получила три огнестрельных ранения - в ягодицы, бедро и руку.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
https://ria.ru/20210707/ubiystvo-1740325475.html
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жовенель моиз, сша, убийство президента гаити, гаити, майами, в мире
СМИ сообщили о состоянии супруги президента Гаити
19:40 07.07.2021 (обновлено: 20:55 07.07.2021)
СМИ: супругу президента Гаити перевозят на лечение в Майами, она в критическом состоянии