https://ria.ru/20210707/gaiti-1740280046.html
Появилось видео с места убийства президента Гаити
Появилось видео с места убийства президента Гаити - РИА Новости, 07.07.2021
Появилось видео с места убийства президента Гаити
В Сети появилось видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:38
2021-07-07T15:38
2021-07-07T15:38
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. На кадрах запечатлено, как по кварталу ходят вооруженные автоматами мужчины. Неподалеку от них лежит тело. Во второй части видео слышна стрельба.Ранее СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности премьера Клода Жозефа сообщили, что на резиденцию Моиза ночью напали неизвестные. В результате покушения глава государства и его жена Мартин Моиз получили смертельные ранения (позже она тоже скончалась). Некоторые из нападавших разговаривали по-испански, тогда как в стране официальными языками считаются гаитянский креольский и французский. По словам Жозефа, ситуация в стране под контролем, в ближайшие часы он выступит с обращением к гражданам. Международный аэропорт в столице Порт-о-Пренсе закрыли, прибывающие самолеты возвращают обратно.Моиз возглавлял Гаити с 2017 года. Это не первое покушение на него: в феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства руководителя республики.
https://ria.ru/20210707/moiz-1740265754.html
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РИА Новости
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жовенель моиз, гаити, в мире
Появилось видео с места убийства президента Гаити
Опубликовано видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза и его супруги
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
В Сети появилось видео с места убийства президента Гаити Жовенеля Моиза
.
На кадрах запечатлено, как по кварталу ходят вооруженные автоматами мужчины. Неподалеку от них лежит тело. Во второй части видео слышна стрельба.
Ранее СМИ со ссылкой на исполняющего обязанности премьера Клода Жозефа сообщили, что на резиденцию Моиза ночью напали неизвестные. В результате покушения глава государства и его жена Мартин Моиз получили смертельные ранения (позже она тоже скончалась). Некоторые из нападавших разговаривали по-испански, тогда как в стране официальными языками считаются гаитянский креольский и французский.
По словам Жозефа, ситуация в стране под контролем, в ближайшие часы он выступит с обращением к гражданам. Международный аэропорт в столице Порт-о-Пренсе закрыли, прибывающие самолеты возвращают обратно.
Моиз возглавлял Гаити
с 2017 года. Это не первое покушение на него: в феврале полиция предотвратила попытку госпереворота и убийства руководителя республики.