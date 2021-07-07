https://ria.ru/20210707/flag-1740183993.html
В Тбилиси противники секс-меньшинств сожгли флаг ЕС у парламента
В Тбилиси противники секс-меньшинств сожгли флаг ЕС у парламента - РИА Новости, 07.07.2021
В Тбилиси противники секс-меньшинств сожгли флаг ЕС у парламента
Противники ЛГБТ-сообщества переместились к парламенту в Тбилиси, сорвали со здания флаг Евросоюза и сожгли его, кадры происходящего транслировал телеканал... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T00:16
2021-07-07T00:16
2021-07-07T05:18
лгбт-сообщество
евросоюз
тбилиси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_594ba52679543405eb859358d09cfa48.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Противники ЛГБТ-сообщества переместились к парламенту в Тбилиси, сорвали со здания флаг Евросоюза и сожгли его, кадры происходящего транслировал телеканал "Рустави 2".В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел митинг с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с журналистами, пострадавшими в ходе акции противников секс-меньшинств, которая состоялась в понедельник. Вместе с этим у храма неподалеку собрались противники ЛГБТ-сообщества и сторонники традиционных ценностей. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения.Участники акции перед храмом несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в митингующих камни и бутылки, полиция многих из них задержала. Точное число задержанных пока не известно.Мирная акция у парламента завершилась, полицейские поэтапно вывели собравшихся с территории, после чего площадь заняли их противники.Первое, что они сделали, попав на территорию парламента, это сорвали флаг Евросоюза и сожгли его. На данный момент противники ЛГБТ-сообщества начали расходиться. При этом бригады полиции и спецназ все еще находятся на месте. Автомобильное движение на проспекте Руставели пока не восстановлено. Журналистов на проспект не пускают.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали более 50 журналистов. Организаторы сообщили, что марш отменили.
https://ria.ru/20210705/tbilisi-1740010239.html
https://ria.ru/20210706/tbilisi-1740175961.html
тбилиси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570366382_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a57a2489135fd300400127d38de8a1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лгбт-сообщество, евросоюз, тбилиси, в мире
В Тбилиси противники секс-меньшинств сожгли флаг ЕС у парламента
00:16 07.07.2021 (обновлено: 05:18 07.07.2021)
В Тбилиси противники сексуальных меньшинств сожгли флаг Евросоюза у здания парламента
ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости.
Противники ЛГБТ-сообщества
переместились к парламенту в Тбилиси
, сорвали со здания флаг Евросоюза
и сожгли его, кадры происходящего транслировал телеканал "Рустави 2"
.
В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел митинг с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с журналистами, пострадавшими в ходе акции противников секс-меньшинств, которая состоялась в понедельник. Вместе с этим у храма неподалеку собрались противники ЛГБТ-сообщества и сторонники традиционных ценностей. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения.
Участники акции перед храмом несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в митингующих камни и бутылки, полиция многих из них задержала. Точное число задержанных пока не известно.
Мирная акция у парламента завершилась, полицейские поэтапно вывели собравшихся с территории, после чего площадь заняли их противники.
Первое, что они сделали, попав на территорию парламента, это сорвали флаг Евросоюза и сожгли его. На данный момент противники ЛГБТ-сообщества начали расходиться. При этом бригады полиции и спецназ все еще находятся на месте. Автомобильное движение на проспекте Руставели пока не восстановлено. Журналистов на проспект не пускают.
В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали более 50 журналистов. Организаторы сообщили, что марш отменили.