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В Тбилиси противники секс-меньшинств сожгли флаг ЕС у парламента

В Тбилиси противники секс-меньшинств сожгли флаг ЕС у парламента - РИА Новости, 07.07.2021

В Тбилиси противники секс-меньшинств сожгли флаг ЕС у парламента

Противники ЛГБТ-сообщества переместились к парламенту в Тбилиси, сорвали со здания флаг Евросоюза и сожгли его, кадры происходящего транслировал телеканал... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T00:16

2021-07-07T00:16

2021-07-07T05:18

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ТБИЛИСИ, 7 июл - РИА Новости. Противники ЛГБТ-сообщества переместились к парламенту в Тбилиси, сорвали со здания флаг Евросоюза и сожгли его, кадры происходящего транслировал телеканал "Рустави 2".В центре Тбилиси перед зданием парламента прошел митинг с участием политиков и представителей НПО, которые выразили солидарность с журналистами, пострадавшими в ходе акции противников секс-меньшинств, которая состоялась в понедельник. Вместе с этим у храма неподалеку собрались противники ЛГБТ-сообщества и сторонники традиционных ценностей. Между ними был установлен полицейский кордон и железные ограждения.Участники акции перед храмом несколько раз попытались прорвать кордон правоохранителей, кидали в митингующих камни и бутылки, полиция многих из них задержала. Точное число задержанных пока не известно.Мирная акция у парламента завершилась, полицейские поэтапно вывели собравшихся с территории, после чего площадь заняли их противники.Первое, что они сделали, попав на территорию парламента, это сорвали флаг Евросоюза и сожгли его. На данный момент противники ЛГБТ-сообщества начали расходиться. При этом бригады полиции и спецназ все еще находятся на месте. Автомобильное движение на проспекте Руставели пока не восстановлено. Журналистов на проспект не пускают.В Тбилиси 1 июля началась "Неделя достоинства", в ходе которой представители ЛГБТ-сообщества провели ряд мероприятий. Итоговый "Марш достоинства" должен был состояться в понедельник в 17.00 мск. Противники секс-меньшинств с утра начали проводить контракции, перекрыв центральный проспект Руставели. Они несколько раз закидали журналистов и операторов оппозиционных телекомпаний палками и бутылками. В результате пострадали более 50 журналистов. Организаторы сообщили, что марш отменили.

https://ria.ru/20210705/tbilisi-1740010239.html

https://ria.ru/20210706/tbilisi-1740175961.html

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лгбт-сообщество, евросоюз, тбилиси, в мире