https://ria.ru/20210707/estoniya-1740270904.html
Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России
Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России - РИА Новости, 07.07.2021
Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России
Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо прибыла в министерство иностранных дел России после задержания консула страны Марта Лятте в Петербурге, передает... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:57
2021-07-07T14:57
2021-07-07T15:01
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
эстония
санкт-петербург
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_108:0:3036:1647_1920x0_80_0_0_6a864c8b69646fe8cfe7350b0e2a6979.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо прибыла в министерство иностранных дел России после задержания консула страны Марта Лятте в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте задержали 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. ФСБ России отметило, что такая деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явно враждебный характер по отношению к России, к дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.
россия
эстония
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597514989_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_8a3ddc9421c556cef9d5c44e1eaa0eaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эстония, санкт-петербург, в мире
Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России
14:57 07.07.2021 (обновлено: 15:01 07.07.2021)
Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России после задержания консула в Санкт-Петербурге