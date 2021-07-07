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Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России

Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России - РИА Новости, 07.07.2021

Советник посольства Эстонии прибыла в МИД России

Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо прибыла в министерство иностранных дел России после задержания консула страны Марта Лятте в Петербурге, передает... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:57

2021-07-07T14:57

2021-07-07T15:01

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

эстония

санкт-петербург

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Советник посольства Эстонии в Москве Улла Уйбо прибыла в министерство иностранных дел России после задержания консула страны Марта Лятте в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.Консула Эстонии в Петербурге Марта Лятте задержали 6 июля с поличным при получении материалов закрытого характера от российского гражданина. ФСБ России отметило, что такая деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явно враждебный характер по отношению к России, к дипломату применят меры в соответствии с нормами международного права.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), эстония, санкт-петербург, в мире