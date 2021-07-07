Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом
19:14 07.07.2021 (обновлено: 19:55 07.07.2021)
Грызлов: Киев приступил к реализации плана по заведению переговоров по Донбассу в тупик
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.
"Похоже, Киев на практике приступил к реализации анонсированного Владимиром Зеленским плана по окончательному заведению переговоров в тупик с тем, чтобы провести референдум о полном разрыве отношений с Донбассом. Все более очевидной становится неслучайность заявлений украинских представителей о Донбассе как о "раковой опухоли", которую необходимо "отрезать", а также о намерении "отгородиться от Донбасса стеной", — сказал он журналистам.
По словам Грызлова, в этих целях Киев практически дезавуировал меры по усилению режима прекращения огня, которые согласовали в июле прошлого года. Украина приносит в жертву жизни собственных граждан по обе стороны линии соприкосновения, добавил полпред.
"Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего режима (статуса) Донбасса, как это требует минский комплекс мер", — пояснил Грызлов.
Как считает полпред, позиция украинской стороны стала более деструктивной.
На прошедшем заседании контактной группы Украина продемонстрировала полное отсутствие заинтересованности в практических результатах работы, рассказал Грызлов.
"Киев продолжает блокировать реализацию Минских соглашений и демонстрирует абсолютное нежелание вести конструктивный диалог с представителями Донбасса", — добавил он.
Украинская сторона откровенно заводит в тупик переговоры по решению других вопросов урегулирования в гуманитарной, экономической сферах и в области обеспечения безопасности, заключил он.
Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает выполнение Минских соглашений и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.