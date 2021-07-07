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Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом
Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом - РИА Новости, 07.07.2021
Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом
Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, заявил полпред России РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:14
2021-07-07T19:55
россия
ситуация в днр и лнр
обсе
владимир зеленский
борис грызлов
донецк (донецкая область)
луганск
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов."Похоже, Киев на практике приступил к реализации анонсированного Владимиром Зеленским плана по окончательному заведению переговоров в тупик с тем, чтобы провести референдум о полном разрыве отношений с Донбассом. Все более очевидной становится неслучайность заявлений украинских представителей о Донбассе как о "раковой опухоли", которую необходимо "отрезать", а также о намерении "отгородиться от Донбасса стеной", — сказал он журналистам.По словам Грызлова, в этих целях Киев практически дезавуировал меры по усилению режима прекращения огня, которые согласовали в июле прошлого года. Украина приносит в жертву жизни собственных граждан по обе стороны линии соприкосновения, добавил полпред."Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего режима (статуса) Донбасса, как это требует минский комплекс мер", — пояснил Грызлов.Как считает полпред, позиция украинской стороны стала более деструктивной. На прошедшем заседании контактной группы Украина продемонстрировала полное отсутствие заинтересованности в практических результатах работы, рассказал Грызлов."Киев продолжает блокировать реализацию Минских соглашений и демонстрирует абсолютное нежелание вести конструктивный диалог с представителями Донбасса", — добавил он.Украинская сторона откровенно заводит в тупик переговоры по решению других вопросов урегулирования в гуманитарной, экономической сферах и в области обеспечения безопасности, заключил он.Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает выполнение Минских соглашений и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/gryzlov-1603700174.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/donbass-1739820742.html
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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, владимир зеленский, борис грызлов, донецк (донецкая область), луганск, в мире
Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом
19:14 07.07.2021 (обновлено: 19:55 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБорис Грызлов
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Грызлов: Киев приступил к реализации плана по заведению переговоров по Донбассу в тупик

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов.
"Похоже, Киев на практике приступил к реализации анонсированного Владимиром Зеленским плана по окончательному заведению переговоров в тупик с тем, чтобы провести референдум о полном разрыве отношений с Донбассом. Все более очевидной становится неслучайность заявлений украинских представителей о Донбассе как о "раковой опухоли", которую необходимо "отрезать", а также о намерении "отгородиться от Донбасса стеной", — сказал он журналистам.
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По словам Грызлова, в этих целях Киев практически дезавуировал меры по усилению режима прекращения огня, которые согласовали в июле прошлого года. Украина приносит в жертву жизни собственных граждан по обе стороны линии соприкосновения, добавил полпред.
"Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего режима (статуса) Донбасса, как это требует минский комплекс мер", — пояснил Грызлов.
Как считает полпред, позиция украинской стороны стала более деструктивной.

"На все предложения Донецка и Луганска по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта нет ни положительного, ни отрицательного ответа украинской стороны", — пояснил он.

На прошедшем заседании контактной группы Украина продемонстрировала полное отсутствие заинтересованности в практических результатах работы, рассказал Грызлов.
"Киев продолжает блокировать реализацию Минских соглашений и демонстрирует абсолютное нежелание вести конструктивный диалог с представителями Донбасса", — добавил он.
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Украинская сторона откровенно заводит в тупик переговоры по решению других вопросов урегулирования в гуманитарной, экономической сферах и в области обеспечения безопасности, заключил он.
Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает выполнение Минских соглашений и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
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РоссияСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕВладимир ЗеленскийБорис ГрызловДонецк (Донецкая область)ЛуганскВ мире
 
 
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