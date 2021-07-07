https://ria.ru/20210707/donbass-1740332470.html

Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом

Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом - РИА Новости, 07.07.2021

Грызлов заявил, что Киев нацелен на разрыв отношений с Донбассом

Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, заявил полпред России РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:14

2021-07-07T19:14

2021-07-07T19:55

россия

ситуация в днр и лнр

обсе

владимир зеленский

борис грызлов

донецк (донецкая область)

луганск

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Деструктивная позиция Украины на заседаниях трехсторонней контактной группы говорит о том, что Киев хочет разорвать отношения с Донбассом, заявил полпред России на переговорах Борис Грызлов."Похоже, Киев на практике приступил к реализации анонсированного Владимиром Зеленским плана по окончательному заведению переговоров в тупик с тем, чтобы провести референдум о полном разрыве отношений с Донбассом. Все более очевидной становится неслучайность заявлений украинских представителей о Донбассе как о "раковой опухоли", которую необходимо "отрезать", а также о намерении "отгородиться от Донбасса стеной", — сказал он журналистам.По словам Грызлова, в этих целях Киев практически дезавуировал меры по усилению режима прекращения огня, которые согласовали в июле прошлого года. Украина приносит в жертву жизни собственных граждан по обе стороны линии соприкосновения, добавил полпред."Несмотря на призывы ОБСЕ разблокировать работу политической подгруппы, Киев упорно отказывается от любой работы по определению условий политического урегулирования конфликта, а также параметров будущего режима (статуса) Донбасса, как это требует минский комплекс мер", — пояснил Грызлов.Как считает полпред, позиция украинской стороны стала более деструктивной. На прошедшем заседании контактной группы Украина продемонстрировала полное отсутствие заинтересованности в практических результатах работы, рассказал Грызлов."Киев продолжает блокировать реализацию Минских соглашений и демонстрирует абсолютное нежелание вести конструктивный диалог с представителями Донбасса", — добавил он.Украинская сторона откровенно заводит в тупик переговоры по решению других вопросов урегулирования в гуманитарной, экономической сферах и в области обеспечения безопасности, заключил он.Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает выполнение Минских соглашений и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/gryzlov-1603700174.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/donbass-1739820742.html

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донецк (донецкая область)

луганск

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россия, ситуация в днр и лнр, обсе, владимир зеленский, борис грызлов, донецк (донецкая область), луганск, в мире